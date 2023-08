Emiten Hary Tanoe MNCN hingga Harita Nikel NCKL Setor Dividen Triliunan Hari Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten di pasar modal akan membagikan dividen ke para pemegang sahamnya hari ini, Kamis (3/8/2023).

Emiten tersebut mulai dari emiten milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo MNCN, emiten nikel Grup Harita NCKL, hingga distributor ritel gadget ERAA.

Emiten dengan total nilai terbesar dibagikan oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), dengan total Rp1,4 triliun. Pemegang saham akan menerima dividen senilai Rp22,189 per saham pada Kamis (3/8/2023).

NCKL tercatat mencetak laba bersih senilai Rp4,66 triliun di 2022, dengan saldo laba yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp1,6 triliun.

Emiten selanjutnya yang membagikan dividen adalah distributor ritel gadget PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA). ERAA akan membagikan dividen senilai Rp19 per saham, atau setara Rp299,8 miliar ke pemegang sahamnya.

Tak mau kalah, emiten milik konglomerat media Hary Tanoesoedibjo PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) juga membagikan dividen ke pemegang sahamnya Rp5 per saham.

Emiten-emiten lainnya juga tak ketinggalan akan membagikan dividen ke pemegang sahamnya. Emiten properti PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) akan membagikan dividen senilai Rp0,12 atau setara Rp150 juta ke pemegang sahamnya. Dividen ATAP menjadi dividen dengan nilai terkecil yang dibagikan ke investor hari ini.

Emiten selanjutnya adalah emiten produsen minuman beralkohol PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. (BEER) yang akan membagikan dividen Rp4,92 miliar ke pemegang sahamnya. Investor akan menerima dividen sebesar Rp1,23 per saham dari BEER.

PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. (BIKE) yang merupakan distributor United Bike akan membagikan dividen Rp10,6 miliar atau setara Rp8,2 per saham ke investor.

Selanjutnya adalah PT Colorpark Indonesia Tbk. (CLPI) yang akan menebar dividen senilai Rp5,83 miliar atau Rp5 per saham.

Perusahaan ritel produk elektronik, PT Electronic City Indonesia Tbk. (ECII) juga akan membagikan dividen senilai Rp5,83 miliar atau setara Rp5 per saham. Begitu juga dengan produsen pipa PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) yang akan menyetor dividen senilai Rp42,3 miliar atau setara Rp6 per saham.

Emiten terakhir yang akan menebar dividen besok adalah PT Ulima Nitra Tbk. (UNIQ) yang akan membagi dividen sebesar Rp11,4 miliar atau setara Rp3,65 per saham ke investor.

