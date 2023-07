Harga Emas Hari Ini, Selasa 25 Juli 2023, Menuju Pertemuan The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas hari ini berpotensi menguat menjelang pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve pada 25-26 Juli 2023.

Tim Analis Monex Investindo Futures menjelaskan harga emas turun US$6,91 ke US$1.954,78 per troy ounce pada penutupan perdagangan Senin (24/7/2023) waktu setempat, dan sudah turun dalam empat hari perdagangan beruntun.

"Emas sebenarnya sempat naik, tetapi berbalik turun pada perdagangan sesi Amerika Serikat kemarin akibat penguatan indeks dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi AS,” tulis analis Monex, Selasa (25/7/2023).

Data yang dirilis dari AS kemarin bervariasi. Purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dirilis sebesar 49 pada Juli, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 46,3 dan mematahkan forecast penurunan menjadi 46 di Srading Central.

Sebaliknya, PMI sektor jasa dilaporkan sebesar 52,4 turun dari sebelumnya 54,4 dan di bawah forecast sebesar 54. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, level di bawahnya berarti kontraksi sementara di atasnya adalah ekspansi.

“Melihat data tersebut, kontraksi sektor manufaktur AS membaik, sementara ekspansi sektor jasanya melambat. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan perekonomian AS masih cukup kuat, yang membuat indeks dolar AS dan yield obligasi AS naik,” kata Monex.

Menurut analis Monex, pasar juga menanti pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Fed pada Kamis dini hari waktu Indonesia, untuk mencari kepastian akhir dari periode kenaikan suku bunga, atau masih akan ada kenaikan selanjutnya.

Menjelang pengumuman tersebut, emas diprediksi masih akan bergerak volatil sehingga ada peluang naik pada perdagangan sesi Asia Selasa (25/7/2023), setelah mengalami penurunan empat hari beruntun.

Berikut referensi teknikal untuk mengambil posisi buy untuk komoditas emas:

Entry Price: US$1.955 - US$1.958

Level Support 1: US$1.954

Level Support 2: US$1.952

Level Resistance 1: US$1.959

Level Resistance 2: US$1.961

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.