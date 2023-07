Puluhan Emiten Siap Tebar Dividen Pekan Depan, Ada Saham Lo Kheng Hong hingga Grup Salim

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten, termasuk Grup Salim dan saham milik Lo Kheng Hong, akan membagikan dividen tunai di sepanjang minggu keempat Juli 2023 yakni 24 hingga 28 Juli 2023.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Bisnis dari berbagai sumber, PT Lion Metal Works Tbk. (LION) menjadi emiten pertama yang akan membagikan dividen pada awal pekan depan.

Emiten yang bergerak di sektor perindustrian ini akan membagikan dividen sebesar Rp4 per lembar saham pada Senin (24/7/2023).

Keesokan harinya, ada 6 emiten yang juga akan menyebar dividen kepada pemilik saham, yakni PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dengan pembagian dividen sebesar Rp15 per lembar saham, lalu PT Indo-Rama Synthetics (INDR) yang akan membagikan dividen sebesar Rp240 per saham, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) dengan pembagian dividen sebesar Rp100 per saham.

CFIN merupakan salah satu emiten favorit investor saham kawakan Lo Kheng Hong. Lo Kheng Hong memang mengoleksi sejumlah saham dari Grup Panin.

Dilanjutkan dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang akan membagikan dividen sebesar Rp188 per saham, PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (IDPR) dengan pembagian dividen sebesar Rp1 saham, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) yang akan menebar dividen Rp15 per lembar saham.

Adapun, kabar baik juga diterima oleh pemegang saham ASBI, AMFG, ASMR, BLUE, GPRA, INDF, serta TRJA yang akan memperoleh dividen pada Rabu (26/7/2023).

Para pemegang saham ASBI akan menerima guyuran dividen sebesar Rp5 per lembar saham, kemudian ada AMFG yang akan membagikan dividen sebesar Rp80 per saham, BLUE dengan pembagian dividen sebesar Rp33 per saham, GPRA Rp1 per saham, INDF Rp257 per saham, serta TRJA yang akan memberi dividen sebesar Rp3 pada para pemegang saham.

Selanjutnya, pada Kamis (27/7/2023), 6 emiten yang akan membagikan dividen adalah PT FKS Multiagro Tbk. (FISH) sebesar Rp470 per saham, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yang akan membagikan dividen sebesar Rp6,50 per saham, PT Intanwijaya Internasional Tbk. (INCI) dengan pembagian dividen sebesar Rp575 per saham.

Lalu PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) yang akan memberi dividen sebesar Rp7,3 per saham dan PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) yang membagikan dividen Rp118 per saham.

Mengakhiri rangkaian pembagian dividen emiten pada pekan keempat Juli 2023, terdapat 6 emiten yang menjadwalkan pembagian dividen pada Jumat (28/7/2023).

Emiten pertama adalah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (LIFE) yang akan membagikan dividen sebesar Rp177 per saham, kemudian PT Buyung Putra Sembada Tbk. (HOKI) dengan dividen sebesar Rp1 per saham, PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) dengan dividen sebesar Rp6,13 per saham.

Lalu, PT Pratama Widya Tbk. (PTPW) dengan pembagian dividen sebesar Rp19,36 per saham, PT Sunindo Pratama Tbk. (SUNI) dengan dividen sebesar Rp3 per saham, serta PT Trias Sentosa Tbk. (TRST) dengan dividen sebesar Rp5 per lembar saham.

