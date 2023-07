Harga Emas Antam Antam Hari Ini Turun Rp6.000, Termurah jadi Rp587.000

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau kembali turun pada perdagangan hari ini, Sabtu (17/5/2023). Cetakan emas paling murah ukuran 0,5 gram terpantau dihargai Rp587.000.

Pergerakan harga emas Antam sejalan dengan harga emas global yang malam tadi yang turun ke level US$1.954,18 di sesi Eropa akibat tekanan dari koreksi pasar setelah sempat menguat sepanjang pekan ini.

Pergerakan harga ini didukung oleh sentimen pasar bahwa The Fed akan segera mengakhiri kebijakan moneter agresif dalam waktu dekat hingga akhir 2023, seiring tingkat inflasi yang dipandang turun mendekati target 2,0 persen The Fed. Namun, masih tingginya sentimen kenaikan suku bunga acuan pada akhir Juli masih menjaga minat pasar pada dolar AS yang dapat mendukung koreksi harga emas.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp1.074.000, harga ini turun Rp6.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya yang menembus Rp1.080.000.

Sementara itu, emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dibanderol seharga Rp587.000, turun Rp3.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Adapun emas 24 karat Antam ukuran 5 gram hari ini dijual dengan harga Rp5.145.000 dan emas batangan dengan satuan 10 gram dibanderol dengan harga Rp10.235.000. Namun kedua ukuran ini belum tersedia.

Selanjutnya harga emas untuk satuan 50 gram dipatok seharga Rp50.845.000, sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat dibeli dengan harga Rp101.612.000.

Emas ukuran 500 gram hari ini dijual senilai Rp507.320.000 dan cetakan terbesar 1.000 gram dibanderol dengan harga Rp1.014.600.

Sementata itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam terpantau turun Rp12.000 dibandingkan dengan harga kemarin dan kini berada di level Rp948.000 per gram. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk. (ANTM) dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan 24 karat Antam hari ini, Sabtu (15/7/2023):

Berat Harga Dasar Emas Batangan 0,5 gram Rp587.000 1 gram Rp1.074.000 2 gram Rp2.088.000 3 gram Rp3.107.000 5 gram Rp5.145.000 10 gram Rp10.235.000 25 gram Rp25.462.000 50 gram Rp50.845.000 100 gram Rp101.612.000 250 gram Rp253.765.000 500 gram Rp507.320.000 1.000 gram Rp1.014.600.000

