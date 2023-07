Saham GJTL Lo Kheng Hong Memimpin Klasemen Top Gainers Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada Rabu (5/7/2023) pada posisi 6.718 atau naik sebesar 0,56 persen. Saham PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) favorit Lo Kheng Hong masih konsisten berada di posisi utama top gainers.

Harga saham emiten ban ini naik hingga 20,62 persen atau naik 200 poin ke angka Rp1.170, dari awal perdagangan di posisi Rp970 per saham. Dikutip dari RTI Business, ada 228 juta saham GJTL yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp255,56 miliar.

Kemudian, di posisi kedua ada PT Polychem Indonesia Tbk. (ADMG) yang mengalami peningkatan sebesar 17,48 persen atau 25 poin. ADMG dibuka pada posisi Rp143 per saham dan ditutup pada posisi Rp168 per saham.

Daftar top gainers juga ditempati oleh Menthobi Karyatama Raya Tbk. (MKTR) yang naik sebesar 12,71 persen atau 15 poin dari harga pembukaan Rp118 per saham. Diketahui, emiten yang berfokus pada pengelolaan hasil perkebunan ini juga sempat memimpin daftar top gainers pada awal-awal perdagangan sesi I tadi.

Dilanjutkan, pada posisi empat ada PT Intiland Development Tbk. (DILD) di posisi Rp272 per saham. Diketahui, saham yang satu ini mengalami peningkatan hingga 12,40 persen dari posisi sebelumnya di Rp242 per saham.

Lalu, ada PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) yang mengalami peningkatan 9,68 persen atau naik 15 poin dari angka Rp155 per saham menjadi Rp170 per saham. Diketahui, saham ini sempat menyentuh angka terendah hari ini pada posisi Rp140 per lembar saham.

PT Panin Financial Tbk. (PNLF) juga terpantau meramaikan perdagangan hari ini dengan bergerak ke angka Rp320 per saham atau mengalami peningkatan sebesar 9,59 persen.

Posisi selanjutnya ditempati oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) dengan peningkatan 9,21 persen atau 105 poin. Diketahui, PNBN yang dibuka pada perdagangan sesi I di angka Rp1.140 sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan ke angka Rp1.290, sebelum akhirnya ditutup di angka Rp1.245 per saham.

Kemudian, ada PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) yang naik 8,62 persen atau 50 poin ke angka Rp630 per saham, dari angka pembukaan di posisi Rp580 per lembar saham.

Di posisi kesembilan ada PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) yang cuan hingga 6,71 persen atau 50 poin. Emiten penyedia energi terbarukan ini dibuka pada posisi Rp745 per lembar saham dan ditutup pada posisi Rp795 per lembar saham.

Emiten terakhir dari sepuluh top gainers di hari ini adalah PT RMK Energi Tbk. (RMKE) yang mengalami peningkatan hingga 6,70 persen atau naik 60 poin dari angka pembukaan Rp895 per lembar saham menjadi Rp955 per lembar saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News