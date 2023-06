Pergerakan Harga Emas Hari Ini Usai Jerome Powell Curhat di Kongres AS

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berjangka tergelincir ke posisi terendah dalam tiga bulan pada akhir perdagangan Kamis pagi WIB, gara-gara Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga kepada Kongres AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, jatuh 0,14 persen menjadi US$1.944,90 per ounce.

Emas jatuh ketika Powell memulai kesaksian setengah tahunannya selama dua hari di depan Komite Jasa Keuangan DPR pada Rabu (21/6). Dia berpegang pada kata-kata hawkish yang dia adopsi pada konferensi pers keputusan pasca-suku bunga Fed dari 14 Juni, di mana bank sentral menghentikan pengetatan moneter selama lebih dari setahun.

Meskipun inflasi telah agak moderat sejak pertengahan tahun 2022, Amerika Serikat masih jauh dari inflasi yang rendah dan stabil, karena "tekanan inflasi terus berjalan tinggi, dan proses menurunkan inflasi kembali ke 2,0 persen masih jauh," kata Powell.

Powell menegaskan kembali bahwa suku bunga kemungkinan akan naik lebih tinggi lagi dalam sidang dengar pendapat di Kongres.

Kesaksian Powell akan memberikan petunjuk baru tentang waktu kenaikan suku bunga AS di masa depan, ketika pasar memperkirakan dua kenaikan suku bunga lagi dari Federal Reserve tahun ini, menurut analis pasar.

Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee mengatakan bank sentral AS perlu "melakukan lebih banyak penciuman" terhadap ekonomi dan inflasi sebelum menentukan apakah akan melanjutkan menaikkan suku bunga.

"Saya belum memutuskan apa yang seharusnya menjadi keputusan suku bunga lebih dari sebulan dari sekarang," kata Goolsbee dikutip dari Antara, Kamis (22/6/2023).

The Fed melewatkan kenaikan suku bunga minggu lalu setelah 10 kenaikan berturut-turut sejak Maret 2022. Kenaikan suku bunga membutuhkan waktu untuk memperlambat ekonomi dan efeknya selalu terlihat jelas, kata Goolsbee.

Keputusan The Fed berikutnya tentang suku bunga dijadwalkan pada 26 Juli, dengan banyak ekonom telah memperkirakan bank sentral akan menambah suku bunga seperempat poin persentase, membawa mereka ke puncak 5,5 persen dalam upaya untuk menjinakkan inflasi lebih lanjut.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli melemah 42,40 sen atau 1,82 persen, menjadi ditutup pada 22,81 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli merosot 19 dolar AS atau 1,96 persen, menjadi menetap pada 949 dolar AS per ounce.

Sumber : Antara