IHSG Naik 0,92 Persen, 10 Top Gainers Sepekan: Wijaya Karya (WIKA) Kokoh!

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan ditutup mengalami kenaikan 0,92 persen di posisi 6.694,02 dibanding pekan sebelumnya yang di level 6.633,26. Sederet saham mengalami kenaikan tertinggi sepekan alias menghuni jajaran top gainers, termasuk saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Berdasarkan data RTI pada Sabtu, (10/6/2023), emiten milik produser film kondang Raam Punjabi, PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM) memimpin top gainers dengan kenaikan tertinggi 44,54 persen ke level Rp860 per saham. Diikuti oleh PT Era Digital Media Tbk. (AWAN) yang naik 41,84 persen ke level Rp400 per saham.

Secara mengejutkan, saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menempati urutan ketiga top gainers sepekan, dengan kenaikan 35,52 persen ke Rp496 per saham. Sebagaimana diketahui, emiten konstruksi BUMN itu kini tengah disorot publik lantaran diduga memanipulasi laporan keuangan.

Selanjutnya, saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) naik 34,03 persen ke posisi Rp3.190 per saham, disusul PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang naik 24,85 persen ke posisi Rp422 per saham.

Emiten milik keluarga Punjabi lainnya yakni Manoj Punjabi, PT MD Pictures Tbk. (FILM) juga terpantau masuk jajaran top gainers dengan penguatan 23,90 persen ke level Rp3.110. Diikuti PT WIR ASIA Tbk. (WIRG) yang naik 22,58 persen ke posisi Rp114 per saham.

Kemudian, emiten minyak dan gas milik Garibaldi 'Boy' Thohir PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) terpantau naik 21,93 persen ke level Rp595 per saham, diikuti oleh PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) yang naik 21,82 persen ke posisi Rp2.010 per saham.

Terakhir, ada emiten pertambangan batu bara milik kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang menguat 17,71 persen ke posisi Rp113 per saham.

Sementara itu, meski IHSG sepekan ditutup menguat, rata-rata nilai transaksi harian Bursa justru mengalami penurunan 33,87 persen menjadi Rp11,35 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami kenaikan 0,92 persen pada posisi 6.694,02 dari posisi 6.633,26 pada pekan sebelumnya.

"Rata-rata nilai transaksi harian Bursa mencatatkan perubahan sebesar 33,87 persen menjadi Rp11,35 triliun dari Rp17,17 triliun pada pekan sebelumnya," katanya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (10/6/2023).

Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat naik sebesar 1,04 persen menjadi Rp9.451,15 triliun dari Rp9.354,25 triliun pada pekan sebelumnya.

Ini 10 Top Gainers Sepekan:

RAAM: Rp860 (+44,54%) AWAN: Rp400 (+41,84%) WIKA: Rp496 (+35,52%) ARTO: Rp3.190 (+34,03%) ADHI: Rp422 (+24,85%) FILM: Rp3.110 (+23,90%) WIRG: Rp114 (+22,58%) ESSA: Rp595 (+21,93%) SILO: Rp2.010 (+21,82%) BUMI: Rp113 (+17,71%)

