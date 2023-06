Adaro (ADRO) Tak Buru-Buru Masuk DME, Ini Pertimbangannya

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten batu bara, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui anak usahanya PT Adaro Power menyampaikan tidak terburu-buru untuk masuk ke proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Direktur Utama Adaro Power Dharma Djojonegoro mengatakan Adaro Power pernah mempertimbangkan opsi DME. Namun, kata dia, pihaknya memiliki beberapa masalah untuk masuk ke proyek DME.

"Masalah nomor satu emisi, karena ujung-ujungnya yang dipakai tetap batu bara. Jadi emisi karbonnya tidak rendah dan dari sisi pembiayaan akan susah," kata Dharma dalam acara Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, dikutip Kamis (8/6/2023).

Masalah kedua menurut Dharma datang dari sisi komersil. Menurutnya, DME digunakan sebagai energi alternatif pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). LPG memiliki pasar yang agak spesifik.

"Saya agak kesulitan meyakinkan partner untuk membangun pabrik yang biayanya miliaran dolar, tapi harga LPG-nya tidak selikuid di pasar lain. Jadi ada beban komersial yang perlu diuraikan. Dari situ kami putuskan kami fokus ke area lain," ujar Dharma.

Dharma pun menuturkan pihaknya pernah berbicara dengan Air Product, tetapi, ADRO melihat tantangan komersil untuk produk DME cukup berat. Menurutnya, siapapun yang akan melakukan investasi di gasifikasi batu bara menjadi DME, tantangannya cukup berat dan investor membutuhkan kepastian.

Adapun, Dharma menyebut ADRO akan fokus membangun energi terbarukan, dan membangun industrinya yang mendukung.

Sebelumnya Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira mengatakan ADRO tengah berupaya membangun manufaktur rantai pasok solar photovoltaic (PV).

Saat ini, Adaro atau ADRO tengah berdiskusi untuk meyakinkan manufaktur panel surya dan baterai untuk membangun pabrik di Indonesia.

"Kami juga telah berdiskusi dengan para calon offtaker di Singapura," kata Febriati kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/6/2023).

Dia melanjutkan, kerja sama investasi dengan Singapura ini menjadi komitmen Adaro untuk mendukung program hilirisasi Indonesia yang akan mendongkrak nilai ekspor dan meningkatkan devisa negara.

Hal ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan iklim usaha yang baik dalam membangun industri dan manufaktur panel surya di dalam negeri, sehingga dapat mencapai nilai keekonomian proyek yang diinginkan.

Dia melanjutkan, untuk membangun pabrik yang kompetitif, diperlukan kapasitas produksi yang besar. Untuk itu, pabrik manufaktur ini nantinya akan memasok seluruh kebutuhan panel surya, termasuk untuk pengembang lain.

"Karena itu maka Adaro, bersama dengan pengembang lain, berkomitmen untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produksi dalam negeri. Terutama industri rantai pasok Solar PV dan SPEB di Indonesia," ucapnya.

ADRO menurut Febriati melakukan kerja sama dengan beberapa pabrikan manufaktur PV dan baterai dari dalam dan luar negeri, antara lain PT Utomo Juragan Atap Surya Indonesia, LONGi Solar Technology Co., Ltd, Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd, Znshine PV-Tech Co., Ltd, Sungrow Power Supply Co., Ltd, PT Huawei Tech Investment, dan REPT BATTERO Energy Co.,Ltd.

