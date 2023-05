Emtek (EMTK) Borong Saham RS EMC (SAME) Rp3,05 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten holding PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Emtek menambah kepemilikan sahamnya di PT Sarana Meditama Hospital Tbk. (SAME) sebanyak 10,28 juta saham, dengan nilai transaksi Rp3,05 miliar.

Corporate Secretary EMTK Titi Maria Rusli mengatakan pihaknya membeli sebanyak 10,28 juta saham, atau yang mewakili 0,06 persen dari total saham disetor dan dikeluarkan SAME. Pembelian ini dilakukan pada rentang 16 Mei hingga 25 Mei 2023.

Rinciannya, sebanyak 774.700 saham dibeli pada 16 Mei 2020 dengan harga Rp290 per saham, 748.800 saham dibeli pada 17 Mei 2023 dengan harga Rp299 per saham, dan 2,21 juta saham dibeli pada 22 Mei 2023 dengan harga Rp295 per saham.

Kemudian 622.400 saham dibeli pada 23 Mei 2023 dengan harga Rp294 per saham, 5,54 juta saham dibeli pada 24 Mei 2023 dengan harga Rp299 per saham, dan 383.800 saham dibeli dengan harga Rp300 pada 25 Mei 2023.

Total dana yang dikeluarkan oleh EMTK untuk membeli 10,28 juta saham tersebut adalah sebesar Rp3,05 miliar.

"Tujuan transaksi ini adalah untuk investasi," tulis Titi, dikutip Minggu (28/5/2023).

Dengan transaksi ini, kepemilikan EMTK di SAME bertambah dari 13,16 miliar saham atau 76,81 persen, menjadi 13,17 saham atau 76,87 persen.

Adapun pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (26/5/2023), saham SAME turun 4 poin atau 1,33 persen ke level Rp296 per saham. Saham SAME memiliki market cap sebesar Rp5,07 triliun.

Sejak awal tahun, saham SAME tercatat turun 1,33 persen, tetapi mengalami tren peningkatan 2,07 persen dalam satu bulan terakhir.

