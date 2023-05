Wall Street Jatuh Lagi, Hantu Resesi AS Kembali Muncul

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street, New York parkir di zona merah pada akhir perdagangan Rabu (24/5/2023) waktu setempat karena pelaku pasar menimbang kemungkinan resesi AS, baik dari sisi gagal bayar utang AS atau suku bunga tinggi Federal Reserve.

Berdasarkan data Bloomberg Kamis (25/5/2023), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,77 persen atau 255,59 poin ke 32.799,92, S&P 500 ambles 0,73 persen atau 30,34 poin ke 4.115,24, dan Nasdaq tergelincir 0,61 persen atau 76,08 poin ke 12.484,16.

Pelemahan S&P 500 dipimpin oleh penurunan saham-saham keuangan dan real estate, karena negosiasi atas plafon utang AS berlanjut ke hari lain dan risalah dari Fed menunjukkan pembuat kebijakan berpisah di jalur untuk suku bunga AS.

Sentimen risiko mendapat dorongan setelah jam perdagangan ditutup ketika Nvidia Corp, pembuat chip paling berharga di dunia, melaporkan bahwa permintaan yang meningkat untuk prosesor kecerdasan buatan mendukung perkiraan penjualannya jauh melampaui ekspektasi Wall Street.

Saham Nvidia melonjak lebih dari 25 persen pada akhir perdagangan, mengangkat dana yang diperdagangkan di bursa terbesar Indeks Nasdaq 100 lebih dari 1,5 persen.

Kerugian pasar tunai terjadi setelah saham di Eropa dan Asia melemah. Stoxx 600 meluncur paling dalam dua bulan karena inflasi Inggris datang lebih tinggi dari yang diharapkan. Sementara di Asia, benchmark CSI 300 China menghapus semua keuntungannya untuk tahun ini karena kekacauan utang pengembang properti dan gelombang baru Covid menambah kekhawatiran atas pertumbuhan.

Saham-saham mewah termasuk pemilik LVMH dan Gucci, Kering SA memperpanjang kerugian. Pembuat chip Analog Devices Inc. meluncur setelah prospek ketidakpastian ekonomi yang lemah. Adapun Citigroup Inc. jatuh setelah membatalkan rencana untuk menjual unit Banamex di Meksiko.

Imbal hasil obligasi jangka pendek juga terus naik, dengan investor menuntut premi yang lebih tinggi pada utang AS dengan risiko gagal bayar tertinggi. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan AS kemungkinan akan mulai kehilangan pembayaran utang segera setelah 1 Juni. Dengan demikian, imbal hasil sekuritas yang jatuh tempo 6 Juni terdorong di atas 6,6 persen pada Rabu sementara yang jatuh tempo 30 Mei menghasilkan sekitar 3 persen.

Terlepas dari ancaman anggota parlemen AS akan gagal untuk menaikkan plafon utang pada waktunya untuk menghindari krisis keuangan, pedagang obligasi meningkatkan taruhan pada kenaikan suku bunga bulan Juli setelah rilis risalah dari pertemuan FOMC Fed pada Mei 2023.

Pembuat kebijakan Fed telah berjalan dengan baik, mencoba untuk tidak mengarahkan ekonomi ke dalam resesi dengan kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi. Namun, para ekonom memproyeksikan resesi akan terjadi terlepas dari apakah kesepakatan utang AS berisi pemotongan pengeluaran yang dalam atau ada default.

“Kami pesimis terhadap prospek ekonomi. Potensi volatilitas yang berasal dari diskusi plafon utang saat ini mendekati tenggat waktu adalah salah satu alasannya. Kami tidak mengharapkan default teknis tetapi memperkirakan ada kesepakatan pada menit terakhir,” kata Michael Krautzberger, kepala pendapatan tetap fundamental EMEA di BlackRock International

Kepala Ekonom JPMorgan Chase & Co. Michael Feroli mengatakan kemungkinan pembicaraan utang AS melewati 1 Juni adalah 25 persen dan berpotensi meningkat. Namun, Charlie McElligott dari Nomura mengatakan dia yakin hasil negosiasi positif semakin dekat, dengan para trader akan mengambil aksi ambil untung menjelang tenggat waktu Menteri Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News