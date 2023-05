Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau, Saham MAPI, BBRI dan UNTR Bertabur Cuan

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 menguat 0,45 persen ke posisi 593,11 pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa, (23/5/2023). Saham MAPI, BBRI, dan UNTR bertabur cuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.05 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona hijau dengan rentang 589,76 hingga 594,25. Sebanyak 14 saham yang menguat, 3 saham stagnan, dan 10 saham melemah.

Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan indeks dengan kenaikan 3,32 persen ke level Rp1.710 per saham. Diikuti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menguat 2,76 persen ke posisi Rp5.575 per saham atau menyentuh all time high.

Selanjutnya, PT United Tractors Tbk. (UNTR) dibuka menguat 1,88 persen ke posisi Rp24.325 per saham. Menyusul PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang menguat 1,10 persen ke posisi Rp1.375 per saham.

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) juga terpantau menguat 1,03 persen ke posisi Rp1.960 per saham. Disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang naik 0,85 persen ke level Rp8,925 per saham.

Beberapa saham yang dibuka di zona hijau lainnya yakni BBCA, INCO, MTEL, TLKM, UNVR, ASII, AKRA, dan ICBP. Sedangkan saham yang dibuka stagnan yaitu MDKA, MIKA, dan KLBF.

Sementara itu, saham yang dibuka merah pagi ini yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang terkoreksi paling dalam 6,91 persen ke posisi Rp2.290 per saham. Diikuti PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang melemah 1,70 persen ke posisi Rp10.125 per saham.

Kemudian saham PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) melemah 1,62 persen ke posisi Rp1.215 per saham. Diikuti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang melemah 1,01 persen ke posisi Rp7.375 per saham.

Beberapa saham yang dibuka merah lainnya pada pagi ini yaitu SMGR, AMRT, JSMR, hingga TBIG.

Seiring penguatan Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dibuka menguat pada pembukaan perdagangan Selasa, (23/5/2023) ke 6.731,77 setelah ditutup naik 0,43 persen 6.729,64 kemarin.

IHSG menguat 0,03 persen pada pembukaan dan sempat menyentuh level terendah 6.727,06 sesaat setelah pembukaan. Sampai pukul 09.01 WIB, sebanyak 159 emiten mengawali perdagangan di zona hijau, 97 emiten di zona merah, dan 242 lainnya masih bertengger di harga yang sama dibandingkan dengan penutupan kemarin.

