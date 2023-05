Pergerakan Harga Emas Hari Ini Anjlok Kena Sentimen Plafon Utang AS

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas merosot Selasa pagi WIB, karena negosiasi tentang kenaikan plafon utang AS antara pemerintahan Biden dan Kongres AS berlanjut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 0,22 persen menjadi ditutup pada US$1.977 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di US$1.984,80 dan terendah di US$1.970,70.

Emas berjangka terangkat 1,11 persen menjadi US$1.981,60 pada Jumat (19/5/2023), setelah anjlok 1,26 persen menjadi US$1.959,80 pada Kamis (18/5/2023), dan merosot 0,41 persen menjadi US$1.984,90 pada Rabu (17/5/2023).

Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan untuk melanjutkan pembicaraan tentang menghindari gagal bayar AS pada Senin (22/5/2023) sore, setelah negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan minggu lalu.

Tetapi emas melihat sedikit permintaan safe haven selama seminggu terakhir, dengan harga jatuh tajam di bawah level US$2.000 karena serangkaian komentar hawkish dari pejabat Fed melihat posisi pasar untuk kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral.

Dalam diskusi moderat di Forum Keuangan Asosiasi Gas Amerika di Fort Lauderdale, Florida, Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan dia ingin melihat dua kenaikan suku bunga 25 basis poin lagi tahun ini.

"Saya pikir kita harus bergerak lebih tinggi dengan suku bunga kebijakan untuk menekan inflasi," kata Bullard, menambahkan waktu kenaikan suku bunga tidak pasti tetapi dia telah menganjurkan menaikkan suku bunga "lebih cepat. daripada nanti."

Selama diskusi Senin (22/5/2023) di Simposium Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Bank of France dan Asosiasi Nasional untuk Ekonomi Bisnis, Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly mengatakan dia ingin para gubernur bank sentral tetap berpikiran terbuka ketika mereka berkumpul pada Juni untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan suku bunga pada pertemuan itu dan pada empat pertemuan kebijakan lainnya yang dijadwalkan untuk tahun ini.

Kebijakan terbaik untuk The Fed sekarang "adalah tentang ketergantungan data yang ekstrim dan opsionalitas kebijakan," tambah Daly.

Investor sedang menunggu risalah pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve Mei yang akan dirilis pada Rabu (24/5/2023), produk domestik bruto AS pada Kamis (25/5/2023) dan data inflasi utama pada Jumat (26/5/2023).

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 19,90 sen atau 0,83 persen, menjadi ditutup pada 23,861 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli bertambah 1,60 dolar AS atau 0,15 persen, menjadi menetap pada 1.077,30 dolar AS per ounce.

