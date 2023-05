IHSG Incar 6.691, Saham ANTM, ASII, PGAS Layak Koleksi

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (12/5/2023) dan diperkirakan masih rawan terkoreksi lebih dalam pada Senin (15/5/2023).



IHSG ditutup turun 0,71 persen atau 48,17 poin ke 6.707 pada akhir pekan lalu disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, meskpiun demikian koreksi IHSG tertahan oleh Lower Band.



"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y) dari wave [ii], sehingga paling tidak IHSG masih rawan terkoreksi untuk menutup gap yang berada pada rentang 6.691-6.696 sebagai area koreksi terdekatnya," jelasnya dalam riset harian, Senin (15/5/2023).



Menurut analisanya, kasus terburuknya bisa membuat koreksi IHSG menuju ke rentang 6.622-6.673, dengan level support di 6.691, 6.587, dan resistance di 6.820, 6.868.



Adapun, beberapa saham yang masuk dalam rekomendasi MNC Sekuritas hari ini ada ANTM, ASII, dan PGAS untuk Buy yon Weakness, dan Speculative Buy untuk PTBA.



ANTM - Buy on Weakness

ANTM terkoreksi 2 persen ke Rp2.000 dan telah menembus MA200. Posisi ANTM saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (y) dari wave [ii], sehingga ANTM masih rawan untuk kembali terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp1.915-Rp1.965

Target Price: Rp2.060, Rp2.220

Stoploss: di bawah Rp1.885



ASII - Buy on Weakness

ASII ditutup terkoreksi 0,4 persen ke Rp6.225 disertai dengan peningkatan volume penjualan. Selama ASII masih mampu bergerak di atas Rp6.050 sebagai stoplossnya, posisi ASII saat ini sedang berada di akhir wave (b) dari wave [b].

Buy on Weakness: Rp6.125-Rp6.200

Target Price: Rp6.400, Rp6.500

Stoploss: di bawah Rp6.050



PGAS - Buy on Weakness

PGAS ditutup flat ke Rp1.420 dan masih disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama PGAS masih mampu bergerak di atas Rp1.355 sebagai stoplossnya, posisi PGAS saat ini diperkirakan sedang berada di wave (b) dari wave [v] dari wave A.

Buy on Weakness: Rp1.385- Rp1.410

Target Price: Rp1.460, Rp1.480

Stoploss: di bawah Rp1.355



PTBA - Spec Buy

PTBA ditutup terkoreksi 1,2 persne ke Rp3.400 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Selama tidak terkoreksi ke bawah Rp3.310 sebagai stoplossnya, posisi PTBA saat ini diperkirakan sedang berada diakhir wave (ii) dari wave [i] dari wave C.

Spec Buy: Rp3.360- Rp3.400

Target Price: Rp3.520, Rp3.770

Stoploss: di bawah Rp3.310

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

