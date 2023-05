IHSG Rawan Terkoreksi ke 6.673, Simak 4 Pilihan Saham MNC Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rawan terkoreksi ke posisi 6.673 hingga 6.705 pada perdagangan hari ini, Rabu (10/5/2023). Beberapa saham jadi pilihan MNC sekuritas pagi ini.

Tim Analis MNC Sekuritas menjelaskan pada perdagangan sebelumnya IHSG ditutup menguat 0,1 persen ke 6.779 disertai dengan munculnya volume pembelian.

"Meskipun menguat, namun posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (c) dari wave [ii], sehingga penguatan IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji 6.803-6.822," kata Tim Analis dalam riset harian, Rabu (10/8/2023).

Selama IHSG belum mampu menembus 6.971 sebagai resistancenya, kata mereka, maka IHSG rawan terkoreksi kembali ke rentang area 6.673-6.705.

IHSG hari ini memiliki level support di angka 6.735 dan 6.696 serta level resistance di 6.961 dan 6.987. Seiring dengan prediksi IHSG tersebut, beberapa saham pilihan MNC Sekuritas yaitu:

BIRD - Buy on Weakness

BIRD ditutup menguat 2,2 persen ke 1.850 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Selama BIRD masih mempu berada di atas 1.760 sebagai stoplossnya, maka posisi BIRD saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave v dari wave (i) dari wave [c].

Buy on Weakness: 1.825-1.845

Target Price: 1.905, 1.975

Stoploss: below 1.760

GOTO - Buy on Weakness

GOTO ditutup menguat 2,8 persen ke 109 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama GOTO masih mampu bergerak di atas 98 sebagai stoplossnya, maka posisi GOTO diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [i] dari wave 3.

Buy on Weakness: 106-109

Target Price: 116, 123

Stoploss: below 98

PGAS - Buy on Weakness

GAS ditutup menguat 1,8 persen ke 1.415 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, penguatannya pun mampu berada di atas MA20. Saat ini, posisi PGAS diperkirakan sedang berada di awal wave [v] dari wave A.

Buy on Weakness: 1.395-1.405

Target Price: 1.460, 1.480

Stoploss: below 1.355

PNLF - Buy on Weakness

PNLF ditutup flat di 286 dan penguatannya masih tertahan area resistance di 292. Kami perkirakan, posisi PNLF saat ini sedang berada pada bagian dari wave (a) dari wave [iv], sehingga PNLF masih berpeluang menguat terlebih bila mampu menembus 292.

Buy on Weakness: 276-282

Target Price: 308, 322

Stoploss: below 266

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

