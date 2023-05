Pergerakan Harga Emas Hari Ini Tersengat Rilis Data Tenaga Kerja AS

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global berpeluang menguat pada perdagangan hari ini usai rilis terbaru data tenaga kerja Amerika Serikat (AS).

Tim analis Monex Investindo Futures menilai memburuknya data JOLTS Job Openings dan Factory Orders AS serta kekhawatiran krisis perbankan yang kembali mencuat telah memicu kenaikan harga emas pada perdagangan Selasa (2/5/2023). Emas tercatat ditutup menguat US$33,99 di level US$2.016,26 per troy ounce.

“Di sesi Asia hari ini, harga emas berpotensi dibeli menguji resistance US$2.022. Namun jika terkoreksi turun ke bawah level US$2.014 berpeluang dijual menguji support US$2.010 per troy ounce,” tulis Monex dalam risetnya, Rabu (3/5/2023).

Mengutip Bloomberg, data ekonomi AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang melemah, dengan jumlah lowongan pekerjaan pada Maret 2023 turun ke level terendah dalam dua tahun.

Penurunan posisi lowongan kerja terjadi sebelum keputusan suku bunga Fed yang diperkirakan akan menaikkan biaya pinjaman sebesar 25 basis poin pada pertemuan Mei ini.

Ekspektasi pasar menunjukkan kenaikan tersebut akan menandai puncak siklus pengetatan sebelum pertumbuhan yang lebih lemah mendorong bank sentral untuk memangkas suku bunga pada akhir 2023.

“Jika Fed menawarkan segala jenis bias pengetatan dalam prospeknya, dan mengabaikan risiko stabilitas keuangan, maka kecenderungannya sangat mendukung reaksi hawkish, Kami awalnya memprediksi imbal hasil obligasi AS dan dolar AS lebih tinggi, dengan campuran penjual emas,” kata Chris Weston, kepala penelitian di Pepperstone Group Ltd di Melbourne.

Kurangnya kejelasan mengenai masalah pagu utang AS juga menambah suasana yang tidak menentu. Antara sekarang dan 1 Juni, yakni tanggal di mana Departemen Keuangan AS kehabisan uang yang cukup, Presiden Joe Biden dan anggota DPR serta Senat dijadwalkan berada di kota pada waktu yang sama selama total satu minggu untuk menemukan solusi kebijakan.

Sumber : Bloomberg