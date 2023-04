Top Gainers Pekan Ini, Ada Saham IMAS Milik Grup Salim hingga Emiten Properti ASRI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 0,38 persen selama sepekan terakhir sehingga parkir di level 6.818,57. Sejumlah saham seperti IMAS milik Grup Salim terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 10 April—14 April 2023 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Personel Alih Daya Tbk. (PADA) yang harga sahamnya melesat 50 persen dalam sepekan. Harga saham PADA ditutup di level Rp165 per saham dari sebelumnya Rp110 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) yang naik 27,38 persen ke harga Rp1.315 per saham. Kemudian PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 24,73 persen sehingga berada di harga Rp1.675 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) dan PT Arsy Buana Travelindo Tbk. (HAJJ). Harga saham NFCX melesat 24,2 persen sehingga menjadi Rp6.800 per saham dan saham HAJJ meningkat 23,08 persen sehingga parkir di Rp208 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham emiten properti PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA). Saham SSIA meningkat 17,86 persen selama sepekan, dari harga Rp336 per saham menjadi Rp396 per saham.

Saham PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham AMAR melesat 15,6 persen menjadi Rp326 per saham dari Rp282 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup ASRI yang naik 15,13 persen ke harga Rp175 per saham. Selanjutnya GTBO melesat 14,86 persen menjadi Rp170 per saham, dan BNBA naik 14,29 persen ke harga Rp640 per saham.

Sebelumnya Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono mengatakan rata-rata nilai transaksi harian bursa pekan ini mengalami perubahan sebesar 25,66 persen menjadi Rp9,099 triliun dari Rp12,240 triliun pada pekan sebelumnya.

“Rata-rata volume transaksi harian Bursa selama sepekan mengalami perubahan sebesar 6,81 persen menjadi 15,784 miliar saham dari 16,937 miliar saham pada pekan sebelumnya.,” kata Yulianto, Sabtu (15/242023).

Dia menjelaskan kapitalisasi pasar Bursa meningkat sebesar 1,06 persen menjadi Rp9.563,523 triliun dari Rp9.463,472 triliun pada penutupan pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News