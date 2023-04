IHSG Belum Aman, Pantau Saham BBRI, SMGR, MIKA, ICBP, INDF

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih rawan mengalami koreksi untuk beberapa waktu ke depan, terutama pada perdagangan hari ini, Selasa (4/4/2023).

Phintraco Sekuritas dalam risetnya menyebutkan IHSG berpotensi menutup gap ke 6.760 jika breaklow 6.780 pada perdagangan hari ini. Adapun resistance indeks berada di 6.850 dan support terdekat di 6.780.

Beberapa sentimen yang menyelimuti pasar pada perdagangan hari ini adalah data China Caixin Manufacturing PMI yang turun ke 50 pada Maret 2023, dari 51,6 pada Februari 2023. Meski turun, kondisi tersebut menunjukkan sektor manufaktur China masih berada di kondisi ekspansif.

Di Wallstreet, DJIA dan Nasdaq melanjutkan penguatannya pada Senin (3/4/2023), sementara S&P 500 ditutup terkoreksi. Penguatan tersebut ditopang oleh kenaikan harga saham-saham energi menyusul berlanjutnya penguatan harga minyak.

Harga brent oil naik 6,31 persen ke US$84,93 per barel, sementara harga minyak mentah menguat 6,28 persen ke US$80,42 per barel pada Senin (3/4/2023). Kenaikan tersebut dipicu oleh keputusan OPEC+ untuk memangkas volume produksi minyak sebesar 1,16 juta barel per hari.

Dari data ekonomi, U.S. ISM Manufacturing PMI turun ke 46,3 di Maret 2023 dari 47,7 pada Februari 2023.

Sementara itu dari dalam negeri, inflasi melambat lebih dalam dari perkiraan ke 4,97 persen YoY pada Maret 2023 dari 5,47 persen YoY pada Februari 2023.

“Kondisi ini dapat menjadi modal yang bagus dalam menghadapi potensi kenaikan inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri. Kondisi inflasi diperkirakan relatif stabil,” tulis Phintraco.

Masih dari dalam negeri, Indeks Manufaktur Indonesia naik ke 51,9 pada Maret 2023 dari 51,2 pada Februari 2023.

Secara teknikal, Phintraco menyebutkan mayoritas emiten sudah di overbought area. Sehingga pelaku pasar disarankan memperhatikan peluang buy on support di beberapa emiten seperti BBRI, SMGR, MIKA, ICBP, dan INDF pada Selasa (4/4/2023).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

