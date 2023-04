IHSG Hari Ini Rawan Koreksi, Cek Saham BBCA, GZCO, RALS & SMGR

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan terkoreksi secara teknikal pada perdagangan Selasa (4/4/2023) setelah ditutup menguat 0,3 persen ke 6.827 pada perdagangan kemarin di hari pertama normalisasi perdagangan jam bursa.

Tim MNC Sekuritas dalam analisis hariannya menyebutkan penguatan IHSG kemarin disertai dengan munculnya volume pembelian.

IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C atau masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.667–6.744 selama IHSG belum mampu menembus resistance terdekatnya di 6.868.

MNC Sekuritas menyebutkan support terdekat IHSG adalah 6.704, 6.587 dan resistance 6.890, 6.923.

Berikut rekomendasi saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini :

BBCA - Buy on Weakness

BBCA ditutup menguat 0,6 persen ke 8.800 pada perdagangan kemarin (3/4/2023). Selama BBCA belum mampu break area resistance di 8.900, maka posisi BBCA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [iii] sehingga BBCA masih rawan terkoreksi sekaligus menutup area gap yang terjadi.

Buy on Weakness: 8.500–8.750

Target Price: 8.950, 9,100

Stoploss: below 8.250

GZCO - Buy on Weakness

GZCO ditutup menguat 8,4 persen ke 103 dan mampu menembus MA60 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Selama GZCO masih mampu bergerak di atas 92 sebagai stoplossnya, maka posisi GZCO saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: 99-103

Target Price: 116, 125

Stoploss: below 92

RALS - Spec Buy

RALS ditutup menguat 5,4 persen ke 680 disertai dengan tingginya volume pembelian, penguatan RALS pun mampu berada di atas MA60. Posisi RALS saat ini diperkirakan sedang berada bagian dari wave (iii) dari wave [v] dari wave 1, sehingga RALS masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 655-675

Target Price: 700, 715

Stoploss: below 640

SMGR - Buy on Weakness

SMGR ditutup menguat 0,8 persen ke 6,350 pada perdagangan kemarin (3/4/2023). Selama SMGR belum mampu menembus resistance di 6.475, maka posisi SMGR masih berada pada bagian dari wave [ii] dari wave 1 dari wave C, sehingga SMGR masih rawan terkoreksi.

Buy on Weakness: 6.100-6.225

Target Price: 6.475, 6.775

Stoploss: below 5.850

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

