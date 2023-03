IHSG Berpotensi Menguat, Simak Peluang Saham BRIS, MDKA, MTEL

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpotensi menguat tipis pada perdagangan hari ini, Kamis (16/3/2023). Tim MNC Sekuritas menyebut, IHSG ditutup terkoreksi 0,2 persen ke level 6.628 dan masih didominasi oleh tekanan jual.

Menurut tim MNC Sekuritas, selama masih mampu bergerak di atas 6.557 sebagai stoplossnya, berarti koreksi IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji rentang area 6.592-6.616 dan kemudian kembali menguat.

“Namun, waspadai apabila menembus stoplossnya, maka IHSG akan terkoreksi ke area 6,330-6,450. Support: 6.600, 6.557 dan Resistance: 6.688, 6.721,” tulis tim MNC Sekuritas, Kamis (16/3/2023).

MNC Sekuritas pun merekmendasikan sejumlah saham untuk dicermati investor:

BRIS - Buy on Weakness

BRIS ditutup menguat 0,3 persen ke 1.520 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama masih mampu bergerak di atas 1.445 sebagai stoplossnya, maka posisi BRIS sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave 5.

Buy on Weakness: 1.470-1.515

Target Price: 1.560, 1.650

Stoploss: below 1.445

ERAA - Buy on Weakness

ERAA ditutup terkoreksi 0,4 persen ke 482 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi ERAA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (2), sehingga ERAA masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 454-478

Target Price: 500, 530

Stoploss: below 434

MDKA - Buy on Weakness

MDKA ditutup terkoreksi 0,3 persen ke 3.990 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi MDKA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [y] dari wave B, sehingga MDKA masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 3.700-3.930

Target Price: 4.300, 4.670

Stoploss: below 3.680

MTEL - Buy on Weakness

MTEL ditutup menguat 3,6 persen ke 720 disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatan MTEL pun mampu menembus cluster MA20 dan MA60. Selama MTEL masih mampu berada di atas 685 sebagai stoplossnya, maka posisi MTEL sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 705-715

Target Price: 735, 760

Stoploss: below 695

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

