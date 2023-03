IHSG Berpeluang ke 6.754, Ajaib Sekuritas Rekomendasikan Saham BFIN, BMRS, AMRT

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi bergerak mixed pada rentang 6.600 – 6.754 pada perdagangan hari ini, Kamis (16/3/2023). Ajaib Sekuritas merekomendasikan saham BFIN, BMRS, AMRT.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Chisty Maryani menyampaikan pada perdagangan kemarin Rabu (15/3/2023), IHSG ditutup melemah sebesar -0,21% atau -13,67 poin di level 6.628,14.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.600 – 6.754," jelasnya dalam publikasi riset.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca dagang Indonesia periode Februari 2023 tercatat surplus sebesar US$5,48 miliar, lebih tinggi dibanding surplus pada bulan sebelumnya yang tercatat US$3,87 miliar. Kinerja ekspor tercatat US$21,40 miliar, dan kinerja impor tercatat sebesar US$15,92 miliar. Neraca non migas tercatat surplus US$6,70 miliar dipicu oleh bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan (nabati), serta besi dan baja. Adapun neraca perdagangan migas defisit sebesar US$1,22 miliar dipengaruhi oleh minyak mentah dan hasil minyak.

Dari mancanegara, industrial production di China tercatat meningkat pada periode Januari - Februari 2023 sebesar 2,4%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang tercatat pada level 1,3%. Adapun retail sales China pada periode yang sama meningkat di level 3,5% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang mencatatkan kontraksi -1,8% dan merupakan pertumbuhan retail sales pertama setelah 3 bulan terkontraksi. Sementara itu, unemployement rate China pada periode Februari 2023 tercatat tumbuh 5,6%, meningkat dibanding periode sebelumnya 5,1% dan di atas konsensus 4,4%.

Berikut saham-saham pilihan Ajaib Sekuritas:

BFIN

Buy : 1.295

TP :1.335

Stop loss: <1.260

BFIN mencoba rebound dari fase bearish jangka pendek dengan membentuk pola bullish harami. Volume menguat dan indikator stochastic oscillator goldencross di area oversold.

Sepanjang tahun 2022 BFIN berhasil catat kenaikan pendapatan 30% YoY menjadi Rp4,12 triliun. Dari sisi bottom line, laba bersih BFIN meningkat 59% YoY menjadi Rp1,80 triliun. Kinerja BFIN sejalan dengan penyaluran kredit nasional berdasarkan data OJK tahun 2022 yang tumbuh 11,35% YoY.

BRMS

Buy : 157

TP :162

Stop loss: <153

BRMS mencoba rebound dari fase bearish jangka menengah dengan membentuk pola bullish harami. Indikator stochastic oscillator bergerak naik dari area oversold dan MACD bar histogram bearish terbatas memberikan peluang rebound.

Harga komoditas emas kembali naik di atas level US$ 1.900 per oz sejalan dengan turunnya indeks DXY dan imbal hasil obligasi AS. Pelaku pasar mencermati emas sebagai hedge di tengah ketidakpastian pasar keuangan Amerika Serikat.



AMRT

Buy : 2.850

TP :2.940

Stop loss: <2.770

AMRT bergerak sideways di atas pergerakan MA-5. Berpotensi lanjutkan fase uptrend jangka panjang didukung oleh stochastic oscillator bergerak naik dari area netral dan MACD bar histogram bearish terbatas.

Daya beli konsumen masih tangguh tercermin dari IKK pada Februari 2023 di level optimis sebesar 122,4 poin. Kinerja indeks retail sales juga diperkirakan meningkat pada Maret 2023 menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri menjadi katalis positif di sektor ritel. Adapun AMRT terus ekspansif dengan target penambahan 800 - 1.000 gerai baru di tahun 2023.

