Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, SVB jadi Momok The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah berpeluang menguat di tengah aksi jual dolar AS akibat kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank (SVB).

Rupiah ditutup perkasa ke posisi Rp15.375 dihadapan dolar AS pada penutupan perdagangan Senin (13/3/2023) dihadapan dolar AS, sementara itu, indeks dolar terpantau turun 0,54 persen ke posisi 103.593.

Mata uang rupiah ditutup menguat bersamaan dengan sejumlah mata uang Asia Pasifik.Yen Jepang menguat 0,35 persen terhadap dolar AS, Dolar Singapura menyusul dengan menguat 0,35 persen.

Kemudian Dolar Taiwan, Won Korea, Peso Filipina, Yuan China, Ringgit Malaysia, Rupee India dan Bath Thailand menguat masing-masing 0,74 persen, 1,78 persen, 0,34 persen, 0,18 persen, 0,70 persen, 0,13 persen dan 0,25 persen. Sementara itu, Dolar Hong Kong terpantau melemah 0,02 persen.

Mengutip pemberitaan Reuters, pelemahan dolar AS disebabkan oleh ekuitas berjangka AS yang melonjak sebagai akibat dari Silicon Valley Bank (SVB) yang kolaps.

Imbal hasil AS dua tahun yang ditambahkan ke jatuh pada hari Jumat untuk tergelincir ke hampir 4,35 persen, level terendah dalam sebulan. Investor bertaruh bahwa krisis di SVB akan memaksa The Fed untuk memilih kenaikan suku bunga yang lebih kecil pada pertemuan bulan ini.

Sekarang ada kemungkinan besar bahwa Fed akan memberikan kenaikan suku bunga 25 bps pada bulan Maret, harga berjangka menunjukkan.

"Ekspektasi suku bunga berjangka dana Fed telah bergeser secara nyata - tidak hanya pasar sekarang melihat puncak yang lebih rendah, tetapi penurunan suku bunga akhir tahun ini kembali ke menu," kata Capital Economics dalam sebuah catatan.

Bank sentral AS, bersama Departemen Keuangan AS, mengambil langkah-langkah untuk menahan dampak dari keruntuhan SVB. Ekuitas berjangka AS melonjak, semakin melemahkan permintaan dolar.

Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada akhir perdagangan Senin (13/3/2023), karena pasar memperkirakan Federal Reserve akan menahan kenaikan suku bunga untuk membatasi dampak bangkrutnya Silicon Valley Bank (SVB).

Dolar AS jatuh, dengan indeks dolar, ukuran greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meluncur 0,59 persen karena imbal hasil obligasi pemerintah jangka pendek jatuh dan mengurangi pendorong utama kekuatan mata uang AS baru-baru ini.

Imbal hasil surat utang dua tahun anjlok 57,2 basis poin menjadi 4,016 persen dalam penurunan satu hari terbesar sejak jatuhnya pasar saham Black Monday tahun 1987.

Presiden AS Joe Biden mengatakan tindakan cepat pemerintah untuk memastikan deposan dapat mengakses dana mereka di Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank harus memberikan kepercayaan kepada orang Amerika bahwa sistem perbankan AS aman.

The Fed pada Minggu (12/3/2023) mengumumkan akan menyediakan dana tambahan melalui Program Pendanaan Berjangka Bank baru, yang akan menawarkan pinjaman hingga satu tahun kepada lembaga penyimpanan, yang didukung oleh Kementerian Keuangan AS dan aset lain yang dimiliki lembaga ini.

"Terlepas dari sifat risiko finansial yang cukup signifikan dari perkembangan ini selama beberapa hari terakhir, kami benar-benar belum melihat tawaran untuk dolar dari sudut pandang safe-haven atau likuiditas," kata Shaun Osborne, kepala strategi valas di Scotiabank di Toronto, mengutip Antara.

Goldman Sachs, di antara bank-bank besar lainnya, mengatakan tidak lagi memperkirakan The Fed dapat melakukan kenaikan suku bunga pada akhir pertemuan kebijakan dua hari pada 22 Maret 2023 pekan depan.

Simak pergerakan rupiah hari ini secara live.

10:04 WIB Rupiah mencoba rebound Pukul 10.05 WIB, rupiah turun 5,5 poin atau 0,04 persen menjadi Rp15.382 per dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,3 persen ke level 103,907. 09:07 WIB Rupiah dibuka melemah Pukul 09.02 WIB, rupiah dibuka melemah 21 poin atau 0,14 persen menjadi Rp15.397,5 per dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,26 persen ke level 103,864.

