Harga Emas Hari Ini, Jumat 10 Maret 2023, Katalis Dolar AS Lesu

Bisnis.com, JAKARTA – Harga Emas berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek karena pelemahan dolar AS karena terimbas data pengangguran AS.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar AS yang dipicu oleh pasar yang mempertimbangkan perilisan data Unemployment Claims AS semalam yang hasilnya pesimis.

"Hal itu memberikan beberapa harapan kepada investor bahwa kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS dapat menjadi kurang agresif daripada yang ditakuti pasar," jelas Monex dalam publikasi riset, Jumat (10/3/2023).

Selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari katalis dari serangkaian data ekonomi AS seperti Average Hourly Earnings, Non-Farm Employment Change dan Unemployment Rate pada pukul 20:30 WIB.

Harga emas bergerak naik di hari Kamis hingga berakhir menguat US$17,01 ke level US$1.830,60 karena sentimen melemahnya dolar AS karena pesimisnya data Unemployment Claims AS yang berikan harapan ke investor bahwa kenaikan suku bunga The Fed dapat menjadi tidak terlalu agresif dari yang ditakutkan.

Emas berpeluang dibeli pagi ini, membidik resistance di US$1.838 di tengah outlook melemahnya dolar AS. Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level US$1.828, berpeluang dijual menguji support di US$1.826.

"Potensi rentang perdagangan sesi Asia di US$1.826 - US$1.838," imbuh Monex.

Dari dalam negeri, harga emas 24 karat di Pegadaian hari ini, Jumat (10/3/2023) terpantau bergerak naik untuk cetakan antam dan cetakan UBS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil, yakni 0,5 gram dijual seharga Rp585.000, naik Rp2.000 dibandingkan harga kemarin, Kamis (9/3/2023).

Emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama terpantau dibanderol di harga Rp538.000, naik Rp6.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Sementara untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.064.000 atau naik Rp4.000 dari harga sehari sebelumnya. Selanjutnya itu emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual naik Rp8.000 dengan kemarin seharga Rp1.006.000.

