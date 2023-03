Terpopuler Hari Ini: Harga Emas dan United Tractors (UNTR) Siapkan Dividen Rp26 T

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku pasar modal mencermati pergerakan harga emas sepanjang hari kemarin, yang dipengaruhi oleh sentimen The Fed.

Pembagian dividen PT United Tractors Tbk. (UNTR) juga menarik perhatian para investor.

Berikut daftar 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. Harga Emas Hari Ini, Selasa 7 Maret 2023, Tertekan Sentimen The Fed

Harga emas berisiko tertekan jelang testimoni Gubernur The Fed Jerome Powell malam ini yang membuat dolar AS menguat.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas berpeluang bergerak turun pagi ini, Selasa (7/3/2023) di tengah outlook menguatnya dolar AS dan tingginya tingkat imbal hasil obligasi AS di tengah antisipasi pasar menjelang testimoni ketua Fed Jerome Powell malam ini.

"Peluang trading harga emas berpeluang dijual selama bergerak di bawah level resistance di US$1.852, karena berpotensi bergerak turun menguji support terdekat di US$1.840," papar Monex.

2. UNTR Siapkan Dividen Rp26 Triliun Meski Laba Rp21 Triliun, Ternyata Kasnya Jumbo

Emiten anak usaha Astra International PT United Tractors Tbk. (UNTR) mengusulkan pembagian dividen final sebesar Rp6.185 per saham atau sekitar Rp23,07 triliun.

Total dividen UNTR selama tahun buku 2022 pun akan menjadi Rp7.003 per saham atau setara Rp26,12 triliun. Jumlah itu menghitung dividen per saham yang akan dibadikan kepada pemegang 3,73 miliar pemilik saham UNTR.

Total dividen ini tercatat lebih besar dibandingkan laba per saham UNTR atau earning per share yang sebesar Rp5.679 per saham.

3. Saham Bank Jago (ARTO) Terus Turun, Waktunya Buy or Bye?

Harga saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) kembali turun 2,89 persen ke level Rp2.690 pada perdagangan sesi I, Selasa (7/3/2023).

Adapun dalam sebulan terakhir saham bak digital itu telah terkoreksi 22,48 persen.

Dalam risetnya Analis MNC Sekuritas Tirta Citradi menyatakan dalam tren bearish saham ARTO terdapat pelaku pasar yang mengambil kesempatan saat valuasinya tengah diobral.

4. Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 7 Maret 2023

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Selasa (7/3/2023).

Kemarin (6/3/2023), IHSG ditutup melemah sebesar 6 poin atau 0,10 persen ke level 6.807.

Sektor basic materials, energi, infrastruktur, kesehatan, industrial, properties & real estate, consumer cyclicals bergerak negatif dan menekan IHSG.

5. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 7 Maret 2023

Nilai tukar rupiah diprediksi menguat di tengah rilis cadangan devisa Indonesia hari ini dan menjelang kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell kepada Kongres AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah hari ini diprediksi mengawali perdagangan dengan berfluktuatif namun dapat ditutup menguat di rentang Rp15.270 - Rp15.330 per dolar AS.

