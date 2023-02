Pergerakan Harga Emas Hari Ini saat Bank Sentral Dunia Kerek Suku Bunga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global berpotensi menutup akhir pekan dengan menguat yang masih terdorong oleh sentimen Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve.

Tim analis Monex Investindo Futures menilai harga emas akan ditopang oleh outlook melambatnya kenaikan suku bunga The Fed. Hari ini, harga emas berpeluang dibeli untuk menguji level resistance US$1.927 per troy ounce selama harga bertahan di atas level support US$1.910 per troy ounce.

“Namun, penurunan lebih rendah dari level support tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga emas menguji level support selanjutnya US$1.903 per troy ounce,” jelas Monex dalam riset harian, Jumat (3/2/2023).

Dari sentimen global, langkah The Fed yang mengerek suku bunga 25 basis poin pada Rabu waktu setempat diikuti oleh para bank sentral global lain.

Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Inggris (BoE) masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin seperti yang diharapkan pada Kamis waktu setempat, yang terakhir menandakan gelombang berbalik dalam pertempuran melawan lonjakan inflasi

Mengutip Reuters, ECB secara eksplisit menyinggung setidaknya satu kenaikan lagi dengan besaran yang sama bulan depan dan menegaskan kembali komitmennya dalam memerangi inflasi yang tinggi. Presiden ECB Christine Lagarde mengakui prospek zona euro menjadi kurang mengkhawatirkan untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“ECB sedikit lebih dovish dari perkiraan pasar sebelumnya ... sementara Bank of England telah memberikan petunjuk kecil bahwa mereka mungkin hampir menyelesaikan siklus pengetatan mereka," kata Carol Kong, ahli strategi mata uangCommonwealth Bank Australia (CBA).

Pernyataan dari ECB dan BoE datang sehari setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan hal yang sama dalam konferensi pers menyusul kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 bps bahwa proses disinflasi di Amerika Serikat tampaknya sedang berlangsung.

10:23 WIB Emas Comex turun tipis Harga emas spot naik 0,23 persen atau 4,32 poin ke US$1.917,04 per troy ounce pada 10.19 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak April 2023 turun tipis 0,01 persen atau 0,20 poin ke US$1.930,60 per troy ounce. 09:00 WIB Emas Comex dan spot kompak naik Harga emas spot menguat 0,28 persen atau 5,39 poin ke US$1.918,11 per troy ounce pada 08.53 WIB. Sementara itu emas Comex kontrak April 2023 naik 0,02 persen atau 0,40 poin ke US$1.931,20 per troy ounce.

