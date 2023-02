Rekomendasi Saham dan Pegerakan IHSG Hari Ini, Rawan Koreksi Lagi?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rawan turun pada perdagangan hari ini Rabu (1/2/2023). MNC Sekuritas menilai saham DEWA, ESSA, EXCL, dan IMAS dapat dicermati.

Tim riset MNC Sekuritas menyebut IHSG ditutup turun 0,5 persen ke level 6.839, dan masih didominasi oleh volume penjualan. Peregrakan dari IHSG juga telah berada di bawah MA60.

"Saat ini, diperkirakan posisi IHSG sedang berada di awal wave [ii] dari wave C, sehingga IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.701-6.789 terlebih dahulu," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (1/2/2023).

Menurut MNC Sekuritas, fase koreksi IHSG ini akan lebih terkonfirmasi apabila IHSG turun menembus 6.815 sebagai area support terdekatnya. Adapun untuk area support berada di level 6.815, 6.760, sedangkan resistance di level 6.953, 7.053.

Beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas adalah PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), dan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS).

Berikut adalah saham-saham pilihan MNC Sekuritas:

DEWA - Buy on Weakness

DEWA ditutup menguat 5,3 persen ke 60 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Posisi DEWA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [i] dari wave 3, sehingga DEWA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: Rp58-Rp60

Target Price: Rp64, Rp66

Stoploss: below Rp56

ESSA - Buy on Weakness

ESSA ditutup flat di Rp990 pada perdagangan kemarin (31/1) dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. Posisi ESSA saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iv) dari wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: Rp910-Rp970

Target Price: Rp1.070, Rp1.140

Stoploss: below Rp850

EXCL - Buy on Weakness

EXCL ditutup menguat 2,7 persen ke Rp2.300 disertai adanya volume pembelian, namun penguatan EXCL masih tertahan oleh MA20. Posisi EXCL saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (B), sehingga EXCL masih rawan terkoreksi dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp2.170-Rp2.260

Target Price: Rp2.440, Rp2.530

Stoploss: below Rp2.120

IMAS - Buy on Weakness

IMAS ditutup menguat 2,4 persen ke 870 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Selama IMAS masih mampu bergerak di atas 830 sebagai stoplossnya, maka posisi IMAS saat ini sedang berada di awal wave iii dari wave (iii) sehingga IMAS masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: Rp850-Rp870

Target Price: Rp915, Rp945

Stoploss: below Rp830

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

