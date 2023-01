IHSG Hari Ini Rawan Koreksi, Cek Saham BRMS, MDKA, ISAT & TKIM

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rawan turun pada perdagangan hari ini Selasa (31/1/2023). Adapun saham BRMS, ISAT, MDKA, dan TKIM dapat dicermati investor.

Tim riset MNC Sekuritas menyebut IHSG ditutup turun 0,4 persen ke level 6.872, disertai dengan peningkatan munculnya tekanan jual. Koreksi dari IHSG juga telah menembus MA60.

"Seperti yang kami sampaikan kemarin, IHSG sudah berada di akhir fase uptrend-nya dan saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave [ii] dari wave C," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Selasa (31/1/2023).

Hal tersebut berarti IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 6.701-6.789 terlebih dahulu dan akan lebih terkonfirmasi bila IHSG menembus 6.815.

Adapun untuk area support berada di level 6.815, 6.760, sedangkan resistance di level 6.953, 7.053.

Beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Merdeka Copper & Gold Tbk. (MDKA), dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM).

BRMS - Buy on Weakness

BRMS ditutup terkoreksi 1,6 persen ke 181 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi BRMS saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave Y, sehingga BRMS masih rawan koreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 169-176

Target Price: 198, 218

Stoploss: below 162

ISAT - Buy on Weakness

ISAT ditutup terkoreksi 0,4% ke 5,975 pada perdagangan kemarin (30/1). Posisi ISAT diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave 2 dari wave (3), sehingga ISAT masih rawan koreksi dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 5.700-5.850

Target Price: 6.150, 6.425

Stoploss: below 5.500

MDKA - Buy on Weakness

MDKA ditutup terkoreksi 1,7 persen ke 4.670 disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi MDKA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C. Hal tersebut berarti, koreksi MDKA dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 4.430-4.550

Target Price: 4.970, 5.150

Stoploss: below 4.320

TKIM - Buy on Weakness

TKIM ditutup menguat 2,8 persen ke 7.375 dan disertai peningkatan volume pembelian. Posisi TKIM saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [i]. Hal tersebut berarti, TKIM masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 7.250-7.350

Target Price: 7.475, 7.600

Stoploss: below 7.100

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

