Harga Emas Dunia Diperkirakan Melemah Jelang Keputusan The Fed

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas dunia diperkirakan melemah pada perdagangan besok Senin (30/1/2023). Hal ini tidak lepas dari sikap wait and see investor menjelang pengumuman tingkat suku bunga The Fed.

Harga emas turun tajam dari level tertinggi sembilan bulan pada Kamis (26/1/2023) setelah data menunjukkan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal IV/2022 tumbuh lebih dari yang diharapkan. Data tersebut memulihkan minat investasi pada aset yang lebih berisiko dan membuat dolar AS pulih dari level terendahnya dalam delapan bulan.

President and Founder at Astronacci Aviatio Gema Merdeka Goeyardi dalam catatannya menyebutkan tingkat inflasi masih berada di atas target dan level pengangguran masih berada di siklus rendah.

“Ada tanda-tanda bahwa ekonomi merespons kebijakan moneter yang lebih ketat dan Fed akan menyadari kekhawatiran bahwa menaikkan suku bunga terlalu keras dan cepat berisiko membuat investor keluar dari pasar dan emas kembali jatuhi,” kata Gema.

Konsensus pasar memberi dukungan kuat kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada pertemuan pekan depan. Kenaikan ini mulai turun dari 75 basis poin pada 2022 dan 50 basis poin pada pertemuan terakhir di Desember 2022.

Fokus pasar kini akan mengarah pada data indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi inti untuk Desember 2022 yang diperkirakan turun daripada bulan sebelumnya. Namun indeks tersebut diharapkan masih berada jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan kombinasi permintaan aset safe haven dan ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang tidak terlalu parah mendorong harga emas selama enam minggu terakhir. Harga emas batangan diperdagangkan sekitar US$140 di bawah rekor tertinggi 2022.

Dalam penutupan pasar AS Sabtu pagi (29/1/2023) waktu setempat, harga emas dunia berada level di US$1.934,60 per troy ounce.

“Sedangkan untuk perdagangan Senin besok, emas dunia akan diperdagangkan melemah di rentang US$1.910.30 per troy ounce sampai US$1.953,36 per troy ounce,” kata Ibrahim.

