Pergerakan Harga Emas Hari Ini Melompat Tersengat The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas acuan global berpeluang menguat pada perdagangan awal pekan, Senin (9/1/2023).

Tim analis Monex Investindo Future menjelaskan laporan tenaga kerja Amerika Serikat yang memicu ekspektasi bahwa The Fed tidak akan bersikap agresif dalam kenaikan suku bunga selanjutnya berpotensi mendukung harga emas.

“Pada perdagangan hari ini, harga emas berpeluang dibeli untuk menguji level resistance US$1.878 per troy ounce selama harga bertahan di atas level support US$1.865 per troy ounce,” jelas analis Monex, Senin (9/1/2023).

Kendati demikian, penurunan lebih rendah dari level support tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga emas, sehingga menguji level support selanjutnya US$1.859 per troy ounce.

Adapun dolar AS pagi ini memperpanjang penurunan Jumat setelah indeks layanan Institute for Supply Management turun paling banyak sejak April 2020 ke wilayah kontraksi. Indikator ini menambah ekspektasi perlambatan laju suku bunga The Fed setelah data pertumbuhan upah tenaga kerja AS dilaporkan mendingin akhir pekan lalu.

Mengutip Bloomberg, laporan inflasi AS untuk Desember 2022 yang akan dirilis Kamis akan menjadi perhatian para pedagang setelah data pekerjaan gagal memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan pasar tenaga kerja Amerika, dengan pengangguran pada level terendah dalam beberapa dekade, sementara kenaikan upah lemah.

Esther George dari Kansas City Fed, pada akhir pekan lalu, memperingatkan bahwa para pejabat akan memiliki jalan yang sulit di depan karena mereka berusaha untuk menyeimbangkan inflasi dan lapangan kerja sementara yang lain sebelumnya menekankan suku bunga akan lebih tinggi, dan bertahan di sana lebih lama dari yang diantisipasi sebelumnya.

Untuk mencermati laju harga emas hari ini, mari saksikan secara live di sini:

12:04 WIB Emas Comex melejit US$1.882 Harga emas spot naik 0,62 persen atau 11,48 poin ke US$1.877,17 per troy ounce pada 12.00 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Februari 2023 melejit 0,66 persen atau 12,30 poin ke US$1.882 per troy ounce. 10:31 WIB Emas Comex naik 0,65 persen Emas spot naik 0,63 persen atau 11,67 poin ke US$1.877,36 per troy ounce pada 10.27 WIB. Adapun emas Comex kontrak Februari 2023 melesat 0,65 persen atau 12,10 poin ke US$1.881,80 per troy ounce. 09:03 WIB Emas Comex dan spot kompak naik Harga emas spot menguat 0,48 persen atau 9,03 poin ke US$1.874,72 per troy ounce pada 09.02 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Februari 2023 naik 0,47 persen atau 8,80 poin ke US$1.878,50 per troy ounce.

Sumber : Bloomberg

