IHSG Bisa Rebound, Simak Rekomendasi MNC Sekuritas pada Saham ITMG, PWON, RALS dan PGAS

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berpeluang menguat pada perdagangan Rabu(7/12/2022) setelah sebelumnya IHSG ditutup terkoreksi 1,4 persen ke 6,892 disertai peningkatan volume penjualan pada perdagangan kemarin, Selasa (6/12/2022).

Tim analis MNC Sekuritas menyebutkan koreksi terdekat IHSG berada di 6,828 untuk membentuk wave (ii) dari wave [iii] dengan label merah, sehingga setelahnya IHSG berpeluang menguat kembali menguji 7,018-7,108.

"IHSG telah menembus support di 6,955 dan diperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya," jelas Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Rabu (7/12/2022).

Namun, worst case IHSG akan melaju ke area 6,734 untuk membentuk wave b dari wave (x).

MNC Sekuritas memperkirakan hari ini IHSG dapat bergerak dengan support di level 6,747, 6,806 dan resistance di level 6,955, 7,108.

Adapun, berikut saham pilihan MNC Sekuritas hari ini:

ITMG - Buy on Weakness

ITMG ditutup menguat 0,5% ke 41,000 pada perdagangan kemarin (6/12) dan sempat menguji MA20nya. Posisi ITMG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 1 dari wave (5), sehingga ITMG masih rawan terkoreksi dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 39,375, 40000T

arget Price: 42,075, 43,600

Stoploss: below 38,725

PWON - Buy on Weakness

PWON ditutup terkoreksi 1,3% ke 470 pada perdagangan kemarin (6/12) dan disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. Posisi PWON diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave b dari wave (iii), sehingga PWON masih rawan terkoreksi dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 456-466

Target Price: 492, 510

Stoploss: below 438

RALS - Spec Buy

RALS ditutup terkoreksi 0,9% ke 565 pada perdagangan kemarin (6/12) dan disertai peningkatan volume penjualan. Posisi RALS diperkirakan sedang berada di akhir wave [ii] dari wave C, sehingga koreksi RALS relatif terbatas dan berpeluang menguat.

Spec Buy: 550-566

Target Price: 610, 645

Stoploss: below 540

PGAS - Sell on Strength

PGAS ditutup terkoreksi 1,3% ke 1,830 pada perdagangan kemarin (6/12) dan disertai dengan peningkatan volume penjualan. Posisi PGAS diperkirakan sedang berada di awal wave [c] dari wave 4, sehingga PGAS rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 1,660-1,745 terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk level buyback.

Sell on Strength: 1,840-1,860

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

