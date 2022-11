Austindo (ANJT) Pamer ISPO ke 9 Kedubes di Belitung

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Anak Usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT), PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) di pulau Belitung, menerima kunjungan dari Duta Besar dan Diplomat dari 9 Kedutaan Besar dalam rangka pengenalan penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Resident Director SMM Juli Wankara Purba mengatakan jika rombongan melakukan dialog dengan komunitas lokal dan juga petani setempat dan meninjau praktik agronomi terbaik dan berkelanjutan yang diterapkan SMM pada tanggal 24 November 2022.

“Selain itu, rombongan juga meninjau pembangkit listrik biogas, energi hijau dan terbarukan, yang dilakukan anak perusahaan Grup ANJ lainnya, yaitu PT Austindo Aufwind New Energy (AANE), yang berlokasi tidak jauh dari SMM,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (25/11/2022).

Baca Juga : Grup ANJ Intip Peluang Bisnis Ekspor Edamame

9 diplomat dan duta besar tersebut berasal dari negara kawasan Amerika dan Eropa, yaitu Chile, Belgia, Norwegia, Peru, Swiss, Ceko, Meksiko, Inggris dan Kolombia.

“Sebagai perusahaan kelapa sawit yang telah mendapat sertifikasi ISPO, Grup ANJ selalu berupaya untuk menjalankan praktik kelapa sawit berkelanjutan yang menyeimbangkan kemakmuran, manusia, dan lingkungan,” lanjutnya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan, lanjut Juli, ANJ terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan, melakukan konservasi, dan menjalankan praktik agronomi terbaik untuk menghindari dan memitigasi dampak negatif, serta memaksimalkan dampak positif dari kegiatan operasionalnya.

“Dengan demikian, kami dapat membantu petani kelapa sawit meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya seraya meminimalkan risiko kerusakan lingkungan,” tambah Juli.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari acara Dialogue on Indonesia Sustainable Palm Oil in American and European Markets yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, sebagai upaya diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar komoditas sawit berkelanjutan Indonesia.

Kegiatan kunjungan ini antara lain bertujuan untuk memperkenalkan manfaat penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat lokal serta menjajaki peluang perluasan ekspor minyak sawit berkelanjutan di pasar nontradisional.

“Minyak nabati seperti kelapa sawit memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan penerapan perkebunan sawit berkelanjutan seperti di SMM menunjukkan bahwa industri ini telah berkontribusi positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat lokal,” jelas Nidya dalam sambutannya, dikutip Jumat (25/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : austindo anjt ispo