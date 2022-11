Profil Honky Harjo, Direktur Djarum yang Getol Borong Saham Blibli (BELI)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Komisaris Utama PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli Honky Harjo menambah jumlah kepemilikan sahamnya di Blibli.

Honky melakukan transaksi pembelian saham Blibli sebanyak dua kali, yakni pada 10 November 2022 dan 11 November 2022. Rinciannya, total saham yang dibeli Honky pada 10 November 2022 adalah sebanyak 63,39 juta saham di harga Rp459,947 per saham.

Dengan pembelian tersebut, Honky tercatat harus mengeluarkan dana senilai Rp29,5 miliar.

"Tujuan dari transaksi ini adalah investasi," kata Corporate Secretary Blibli Eric Alamsjah Winarta dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (17/11/2022).

Sementara itu, pada 11 November 2022 Honky membeli sebanyak 12,46 juta saham Blibli. Pembelian ini dilakukan Honky sebanyak empat kali dalam harga yang berbeda.

Pertama, yakni 6,10 juta saham dengan harga Rp458 per saham. Honky diperkirakan merogoh dana Rp2,79 miliar untuk pembelian saham ini.

Lalu 2,15 juta saham dengan harga Rp464. Total dana yang harus dikeluarkan untuk pembelian saham ini adalah Rp999,9 juta.

Selanjutnya, pembelian sebanyak 2,12 juta saham dengan harga Rp470 per saham. Honky mengeluarkan dana sebanyak Rp998 juta untuk pembelian ini.

Pembelian terakhir dilakukan Honky dengan harga Rp480 per saham untuk 2,08 juta saham. Honky merogoh kocek senilai Rp999 juta untuk pembelian ini.

Dengan pembelian di 11 November ini, saham Honky di Blibli bertambah menjadi 121,5 juta saham.

Sebagai informasi, Honky merupakan Komisaris Blibli sejak 2010 dan ditunjuk kembali sebagai Wakil Komisaris Utama berdasarkan RUPS tahun 2021.

Selain di Blibli, Honky juga menjadi Director di PT Djarum tahun 1998–sekarang, Komisaris Utama di PT Grand Indonesia 2013–sekarang, Direktur Utama PT Dwimuria Investama Andalan 2016–sekarang, dan Direktur Utama PT Global Investama Andalan 2018–sekarang.

Lalu, Direktur Utama PT Sapta Adhikari Investama 2018–sekarang, Komisaris Utama PT Sumber Kopi Prima 2018–sekarang, Komisaris Utama PT Prima Top Boga 2019–sekarang, dan Komisaris Utama PT Alto Network 2021–sekarang.

Honky meraih Bachelor of Science Degree in Industrial Engineering dari California State University, Northridge, Amerika Serikat pada 1983 dan Master of Business Administration dari the University of California at Berkeley, Amerika Serikat pada 1984.

