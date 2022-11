Rupiah Ditutup Melemah, Dekati Rp15.700 per Dolar AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah ditutup melemah mendekati Rp15.700 pada akhir perdagangan Kamis (10/11/2022) meskipun indeks dolar AS melemah.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 36,5 poin atau 0,23 persen ke Rp15.693 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,11 persen ke 110,42.

Bersama dengan rupiah ada won Korea Selatan yang melemah 0,96 persen, peso Filipina melemah 0,31 persen, rupee India melemah 0,48 persen, dan yuan China melemah 0,04 persen.

Di sisi lain yen Jepang menguat 0,21 persen, dolar Singapura menguat 0,11 persen, dan dolar Taiwan menguat 0,04 persen.

Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi menyebutkan sejumlah faktor menekan rupiah, di antaranya lantaran Bank Indonesia melaporkan bahwa indeks penjualan ritel pada September lebih rendah dari perkiraan, tercatat di 198,1 dari proyeksi BI 200, dan BI memperkirakan kenaikan bulanan sebesar 3,1 persen pada Oktober menjadi 204,3.

Kementerian Keuangan melaporkan peningkatan rasio utang publik terhadap PDB pada September naik menjadi 39,3 persen dari 38,3 persen pada Agustus.

“Namun, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan PDB 2022 masih di kisaran 5-5,3 persen, sejalan dengan proyeksi terakhir SSI sebesar 5,1 persen,” tulisnya dalam riset harian, Kamis (10/11/2022).

Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan untuk jangka pendek rupiah masih akan bergerak di kisaran Rp15.700 per dolar AS.

