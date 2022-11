IHSG Berpeluang ke 7.128, MNC Sekuritas Jagokan Saham BBTN, INTP, MTDL, TLKM

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi cenderung masih sideways setelah ditutup menguat kemarin. Namun, ada sejumlah saham pilihan MNC Sekuritas.

IHSG ditutup menguat 0,3 persen ke 7.070 pada perdagangan kemarin Rabu (9/11/2022) dan bergerak di rentang terendah 7.037 dan tertinggi 7.073.

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan pergerakan IHSG masih cenderung sideways. Pada skenario terburuk, apabila IHSG belum mampu break 7,128 sebagai resistance-nya, maka posisi IHSG tampaknya sudah selesai membentuk wave (x) dari wave [y] dan akan membentuk awalan wave (y) dari wave [y] untuk menguji rentang area 7.000–7.030 terlebih dahulu.

Namun, pada skenario alternatif merah, apabila IHSG mampu break 7.128 maka IHSG akan menuju ke 7.240. MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak di level support 6.962 dan 7.050, serta resistance di 7.128 dan 7.135.

Berikut beberapa rekomendasi saham dari MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

BBTN - Buy on Weakness

BBTN ditutup flat ke 1,525 pada perdagangan kemarin dan masih berada di area MA60. Posisi BBTN diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [c] dari wave 3, sehingga pergerakan BBTN masih rawan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 1.495–1.510

Target Price: 1.585, 1.630

Stoploss: below 1.450

INTP - Buy on Weakness

INTP ditutup terkoreksi 0,7 persen ke 10.175 pada perdagangan kemarin (9/11) dan disertai oleh adanya peningkatan volume penjualan. Posisi INTP diperkirakan sedang membentuk wave [ii] dari wave 3, sehingga pergerakan INTP akan cenderung terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 9.650–10.050

Target Price: 10.550, 11.000

Stoploss: below 9.425

MTDL - Buy on Weakness

MTDL ditutup terkoreksi 0,8 persen ke 590 pada perdagangan kemarin. Posisi MTDL diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii] sehingga MTDL berpeluang menguat kembali, selama tidak terkoreksi ke bawah 555 sebagai level stoplossnya.

Buy on Weakness: 580–590

Target Price: 630, 655

Stoploss: below 555

TLKM - Buy on Weakness

TLKM ditutup terkoreksi 0,7 persen ke 4.190 pada perdagangan kemarin dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi TLKM saat ini diperkirakan berada pada bagian dari wave (b) dari wave [b] sehingga TLKM masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 4.140–4.180

Target Price: 4.280, 4.400

Stoploss: below 4.050

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

