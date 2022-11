Laba Kuartal III/2022 Ciamik, GTSI Perkuat Jasa Angkut LNG

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pelayaran PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) mengalami lonjakan pendapatan dan laba bersih hingga kuartal III/2022.

Berdasarkan laporan keuangan, dikutip Selasa (8/11/2022), GTSI mencatatkan pendapatan US$31,11 juta atau tumbuh hingga 69,3 persen secara tahunan pada periode Januari hingga September 2022.

Kontribusi pendapatan dari GTSI didominasi jasa sewa kapal untuk gas alam cair senilai US$21,95 juta atau naik 23,4 persen secara tahunan dari sebelumnya US$17,79 juta pada September 2021.

Selain itu, anak usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) ini juga mencatatkan jasa sewa kapal untuk unit penyimpanan dan regasifikasi terapung senilai US$8,77 juta dan segmen tunda dan tambat senilai US$79.033. GTSI mencatatkan laba bruto senilai US$10,91 juta.

Sampai pada September 2022, GTSI turut mencatatkan lonjakan pendapatan operasi lainnya dari yang sebelumnya US$486.803 menjadi US$1,16 juta. Meski begitu GTSI juga membukukan kenaikan yang signifikan pada beban operasi lainnya dari yang sebelumnya US$469.225 di September 2021 menjadi US$2,06 juta.

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk GTSI mencapai US$2,93 juta pada kuartal III/2022, berbalik signifikan dari rugi tahun berjalan kuartal III/2021 sebesar US$3,19 juta.

Sementara itu, dalam rangka memperkuat operasional, GTSI menjalin kerja sama dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) untuk pelatihan atau on board training kapal Liquid Natural Gas (LNG).

Direktur Utama GTSI Tammy Meidharma mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan untuk terus mengembangkan diri pada sektor pengangkutan energi.

“Pelatihan sebagai operator kapal LNG diberikan kepada awak BAG akan diadakan di atas kapal TRIPUTRA yang sudah bertahun-tahun dioperasikan GTS Internasional,” katanya, Kamis (3/11/2022).

Pelatihan tersebut, lanjutnya, diadakan dalam enam batch on board training yang terdiri dari sejumlah kurikulum atau silabus pengoperasian kapal.

Pelatihan dan pengenalan dalam mengoperatori kapal LNG untuk BAG tersebut, jelas Tammy, tidak lepas daftar panjang sepak terjang GTS Internasional dalam mengelola kapal LNG. GTSI saat ini mengelola sedikitnya 2 kapal LNG, yaitu EKAPUTRA 1 dan TRIPUTRA yang setiap hari mengelilingi Nusantara mengangkut LNG.

Dalam operasinya, GTSI juga telah memiliki sejumlah sertifikat antara lain, IMO Standard, CLASS NK dan beberapa sertifikat ISO.

Plt. Direktur Utama Pelayaran Bahtera Adhiguna menambahkan, on board training tersebut adalah upaya mempersiapkan Bag sebagai securing of supply energi primer PT PLN. Saat ini perusahaan masih menjalankan tugas pengangkutan batubara dan ke depannya dapat memungkinkan untuk melakukan pengembangan bisnis, yaitu jasa angkutan transportasi laut LNG. Pelaksanaan on board training dimulai dengan penandatanganan kerja sama pada 25 Oktober 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :