Suku Bunga The Fed Naik 75 Poin, Sinyal Resesi Makin Kencang

Bisnis.com, JAKARTA -- Investor memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed akan menyentuh 75 basis poin. Sinyal resesi menyala kencang, apakah The Fed akan menurunkan suku bunga ke depan?

Kepala Investasi JPMorgan Asset Management Bob Michele mengatakan obligasi jangka pendek akan mengalami penurunan yang akan datang. Hal itu diakibatkan oleh sikap agresif dari The Fed

“Saya yakin kita sedang menuju resesi dan [obligasi] pendapatan tetap yang berkualitas tinggi akan menjadi jangkar dalam badai, tempat aman yang akan dicari semua orang,” kata Michele dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/11/2022).

Menurutnya yield yang tinggi di pasar hanya akan memburuk karena penurunan ekonomi semakin dekat. Michelle memperkirakan dengan kenaikan suku bunga 75 basis poin yang diperkirakan secara luas pada Rabu sore waktu New York.

Maka fokus pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal minggu ini adalah apakah ketua Federal Reserve Jerome Powell memberi sinyal penurunan laju kenaikan suku bunga ke depan.

Bisnis dan rumah tangga yang memiliki neraca yang kuat merupakan cerminan dari pengangguran yang rendah, yang berarti The Fed akan terus menaikkan suku bunga. "The Fed memberi tahu Anda bahwa segalanya akan menjadi sangat buruk," katanya.

Suku bunga yang lebih tinggi telah merugikan return bagi investor obligasi di seluruh spektrum peringkat kredit tahun ini. Obligasi korporasi tingkat investasi, yang lebih sensitif terhadap pergerakan suku bunga mengingat durasinya yang lebih tinggi, telah turun lebih dari 19 persen tahun ini dan berada pada laju kerugian tahunan terbesar yang pernah ada.

Akan tetapi, Michele mengharapkan repricing di sudut pasar yang layak kredit hampir berakhir, dan melihat peluang dalam jangka pendek - kurang dari dua tahun - korporat tingkat investasi dan kredit sekuritisasi pendek. Dia juga mengambil pandangan yang lebih baik tentang utang jangka panjangnya.

“Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun saya benar-benar ingin membeli aset berkualitas tinggi dengan durasi panjang,” kata Michele. "Kalau begitu aku akan menunggu."

Sementara itu, Chairman of Gramercy Funds El-Erian menilai reli baru-baru ini di saham dan obligasi menandakan bahwa beberapa investor mengantisipasi perlambatan kenaikan suku bunga. Mereka memperkirakan The Fed dan bank sentral lainnya akan melakukan cukup untuk membendung inflasi sementara tidak menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam resesi.

"Kita perlahan-lahan tergelincir ke dalam stagflasi. Kita mungkin akhirnya tidak melakukan cukup banyak di sisi inflasi dan kemudian berakhir dalam resesi untuk Eropa, mendekati resesi untuk AS dan China.”

Dan sementara kritis terhadap Powell dan tim di The Fed, El-Erian menjelaskan bahwa mereka berada dalam posisi yang "sangat sulit".

“Jika saya duduk di The Fed sekarang, saya akan berjuang dalam hal di mana saya akan berakhir karena pasar telah melarikan diri sekali lagi,” kata El-Erian. Powell “berusaha mengoptimalkan di tiga dimensi, yang semuanya berbicara dengan mandat gandanya” untuk menjaga inflasi tetap terkendali sambil membantu ekonomi AS. "Ini adalah pertemuan yang sulit" bagi The Fed.

