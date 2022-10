Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Simak

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, Rabu (26/10/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas dalam laporannya menjelaskan IHSG ditutup terkoreksi 0,1 persen ke 7.048 pada perdagangan Selasa (25/10/2022). Pergerakan IHSG pun masih tertahan oleh MA60 dan mulai muncul adanya volume penjualan.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi IHSG masih berada di akhir wave (x) dari wave [y], sehingga dalam jangka pendek IHSG rawan terkoreksi untuk menguji 6.982 - 7.030 terlebih dahulu.

"Namun, selama IHSG masih berada di atas 6.974, maka IHSG berpeluang menguat kembali untuk uji 7.136 - 7.156," demikian kutipan laporan tersebut.

Selanjutnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.847 dan 6.974 serta resistance 7.100 dan 7.135.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

CPIN - Buy on Weakness

CPIN ditutup menguat 0,9 persen ke 5.550 pada perdagangan kemarin (25/10), meskipun disertai dengan peningkatan volume pembelian namun penguatan CPIN masih tertahan oleh MA200. Selama tidak terkoreksi ke bawah 5.275 sebagai stoplossnya, maka posisi CPIN sedang berada di awal wave [iii] dari wave C.

Buy on Weakness: 5.450 - 5.550

Target Price: 5.725, 6.325

Stoploss: below 5.275

INKP - Buy on Weakness

INKP ditutup menguat 0,3 persen ke 9.150 pada perdagangan kemarin (25/10) dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi INKP sedang berada di awal wave 5 dari wave (C), sehingga INKP berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 9.025.-.9.125

Target Price: 9.700, 10.025

Stoploss: below 8.675

SMRA - Buy on Weakness

SMRA ditutup menguat 2,6 persen ke 595 pada perdagangan kemarin (25/10) dan mampu menembus MA20. Selama tidak terkoreksi ke bawah 550, maka posisi SMRA saat ini sedang berada di awal wave 3 dari wave (C) sehingga SMRA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 575-585

Target Price: 625, 675

Stoploss: below 550

UNTR - Buy on Weakness

UNTR ditutup terkoreksi 1,2 persen ke 32.000 pada perdagangan kemarin (25/10) dan masih tertahan oleh cluster MA20 dan MA60. Selama tidak terkoreksi ke bawah 31.400 sebagai stoplossnya, maka posisi UNTR sedang berada di awal wave (c) dari wave [b] sehingga UNTR berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 31.675 - 31.875

Target Price: 33.800, 34.500

Stoploss: below 31.400

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

