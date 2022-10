Harga Komoditas Naik, IHSG Hari Ini Siap Lepas Landas?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi kembali menguat pada hari ini, Rabu (26/10/2022) seiring dengan tren kenaikan harga komoditas.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang menjelaskan katalis positif untuk IHSG secara eksternal berasal dari kenaikan Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Selasa waktu setempat sebesar 1,07 persen.

Kenaikan tersebut ditopang oleh turunnya yield obligasi AS atau US Treasury seri 10 tahun sebesar 3,46 persen ke level 4,1 persen. Hal ini seiring dengan persepsi Investor bahwa The Fed tidak akan agresif lagi dalam menaikkan Fed Fund Rate atau FFR kedepannya

Baca Juga : Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Mulai Rp494.000 hingga Rp913 Juta

Selain itu, sentimen positif juga datang dari naiknya sejumlah harga komoditas seperti nikel yang menguat 1,11 persen, emas sebesar 0,23 persen, dan minyak sebesar 0,51 persen.

“Sentimen – sentimen tersebut menjadi pendorong IHSG akan ditutup menguat dalam perdagangan hari ini,” jelas Edwin.

Edwin memproyeksikan IHSG akan bergerak pada rentang 7.017 hingga 7.094 pada perdagangan hari ini. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi berada pada kisaran Rp15.580 hingga Rp15.645.

Baca Juga : Menyelami Prospek GOTO bila Dilepas Investor Pra-IPO saat Lock Up Dibuka

Adapun rekomendasi beberapa saham dari direktur MNC Asset management tersebut pada perdagangan hari ini ialah BBRI, SMRA, INCO, TOWR, PTPP, ADHI, PTPP, CMRY, CPIN, ICBP, PWON.

Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christopher Jordan memprediksi pergerakan IHSG pada hari ini akan ditopang musim rilis kinerja keuangan emiten untuk kuartal III/2022. Selain itu, menurutnya investor juga akan mencermati fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Candlestick membentuk shooting star dengan stochastic yang membentuk deadcross saat mendekati area overbought mengindikasikan potensi pelemahan," ujar Dennies dalam risetnya.

Pada perdagangan besok Dennies memprediksi IHSG akan melemah dengan resistance 7.093-7.138, dan support pada level 7.017-6.986.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : IHSG komoditas rekomendasi saham