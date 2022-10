IHSG Berisiko Melemah, Cek Saham ANTM, BRPT, ICBP, INCO

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah usai ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Adapun saham ANTM, BRPT, ICBP, dan INCO mendapat rekomendasi pada perdagangan hari ini Kamis (20/10/2022).

Tim riset MNC Sekuritas menyebut penguatan IHSG pada penutupan kemarin disertai dengan munculnya tekanan beli meski belum terlalu besar. MNC Sekuritas menilai selama IHSG tidak terkoreksi dibawah 6.747 masih ada peluang penguatan ke 6.950.

“Pun nanti IHSG terkoreksi, nampaknya akan menguji 6.778 sampai 6.800,” tulis tim riset MNC Sekuritas dalam riset pada Kamis (20/10/2022).

Pada perdagangan MNC Sekuritas menyebut support IHSG berada di level 6.680, 6.747. Sementara untuk resistance berada di level 6.850, 6.930.

Beberapa saham yang mendapat rekomendasi untuk perdagangan hari ini adalah ANTM, BRPT, ICBP, dan INCO.



ANTM

Pada perdagangan kemarin ANTM ditutup menguat 1,7 persen ke level 1.825. Penguatan ANTM diiringi dengan adanya volume pembelian.

Buy on Weakness: 1.700-1.765

Target Price: 1.930, 2.150

Stoploss: below 1.665

BRPT

Saham BRPT ditutup terkoreksi ke level 795 pada perdagangan kemarin dan masih tertahan oleh Moving Average (MA) 20. BRPT disebut masih rawan terkoreksi dan investor dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan Buy on Weakness.

Buy on Weakness: 745-770

Target Price: 830, 890

Stoploss: below 700

ICBP

ICBP ditutup menguat 2 persen ke level 9.125 pada perdagangan kemarin. Meski berhasil menembus resistance, ICBP masih tertahan Upper Band. Adapun ICBP berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini.

Buy on Weakness: 8,925-9,100

Target Price: 9,300, 9,450

Stoploss: below 8,575

INCO

Saham INCO menguat 3,8 persen ke level 6.900 pada perdagangan kemarin. Meski demikian penguatan INCO masih tertahan resistance dan Upper Band. INCO sendiri disebut berpotensi melanjutkan tren penguatan.

Buy on Weakness: 6,775-6,825

Target Price: 7,250, 7,950

Stoploss: below 6,475

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

