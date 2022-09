Cara Daftar Public Expose Live 12-16 September 2022, Gratis!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Public Expose (Pubex) Live 2022 mulai 12 - 16 September 2022. Sejumlah emiten kakap mulai dari BCA hingga Adaro berpartisipasi dalam acara tersebut.

Dikutip dari idx.co.id pada Rabu (8/9/2022), setiap perusahaan tercatat yang mencatatkan Efek Bersifat Ekuitas wajib melakukan pemaparan publik atau public expose paling kurang 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyelenggarakan rangkaian acara yaitu Pubex Live (2019-2020), Public Expose Marathon (2017-2018), dan Investor Summit (2016).

PUBEX LIVE 2022 akan dilaksanakan pada 12-16 September 2022 secara virtual, sehingga dapat disaksikan dan diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, investor dapat mengetahui kinerja dan rencana Perusahaan Tercatat, serta dapat berinteraksi dengan Manajemen Perusahaan Tercatat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasinya,” jelas keterangan Bursa pada laman resmi BEI.

Adapun. Public Expose merupakan suatu pemaparan umum dari perusahaan tercatat kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja serta informasi lainnya mengenai perusahaan tercatat. Tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata kepada publik.

Berikut adalah link dan cara pendaftaran Public Expose (Pubex) Live 2022 yang dapat diakses tanpa pungutan biaya atau gratis.

1.Download dan gunakan aplikasi Zoom.

2.Investor serta Calon Investor dapat menjadi Peserta dan mengikuti seluruh sesi dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

3.Tidak ada kuota Peserta pendaftaran, dan setiap sesi dapat diikuti oleh maksimal 3.000 Peserta dengan mekanisme first come first served.

4.Pastikan jaringan internet yang digunakan dalam keadaan stabil dan lancar.

5.Pelajari terlebih dahulu Laporan Keuangan terkini periode tahun 2022 milik masing-masing Perusahaan Tercatat yang dapat dilihat .

6.Ikuti sesi Perusahaan Tercatat sampai dengan selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap.

Pendaftaran Pubex Live 2022 untuk peserta umum dapat diakses pada link berikut.

