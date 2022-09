FKS Multi Agro (FISH) Raih Fasilitas Pinjaman Rp1,9 Triliun, Buat Apa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perikanan, PT FKS Multi Agro Tbk. (FISH) mendapat fasilitas kredit senilai US$190 juta dan Rp1,9 triliun yang dapat ditingkatkan setara US$100 juta.

Corporate Secretary FKS Multi Agro, Sofia Ridmarini menjelaskan, berdasarkan fasilitas kredit tersebut FISH akan menerima plafon pinjaman sampai dengan US$90 juta yang dijaminkan dengan jaminan perusahaan dan jaminan aset senilai US$105,28 juta.

“Fasilitas kredit merupakan perjanjian refinancing dan penambahan fasilitas atas perjanjian sebelumnya yaitu Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2020,” terang Sofia dalam keterangan resmi, Selasa (6/9/2022).

Transaksi material tersebut ditandatangani oleh sejumlah pihak yaitu FKS Food and Agri Pte Ltd, PT FKS Food and Ingredients, PT Tene Capital bersama dengan PT FKS Food Sejahtera Tbk. (AISA).

Lebih lanjut Sofia mengatakan, plafon pinjaman dibandingkan dengan jumlah ekuitas perseroan berdasarkan ekuitas per 30 Juni 2022 sebesar 56 persen, sedangkan persentase materialitas jumlah jaminan perseroan terhadap ekuitas adalah 66 persen.

Berdasarkan laporan keuangan, total aset FISH pada semester I/2022 tercatat senilai US$567.074.971, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu di posisi US$510.855.939.

Baca Juga : Gandeng Anak Usaha FKS Multi Agro, Pelindo I Optimalkan Pelabuhan Belawan

Adapun perjanjian Pinjaman Sindikasi 2022 dan pemberian jaminan oleh FISH bersama dengan perusahaan afiliasi dilakukan karena sejumlah pertimbangan, di antaranya fasilitas kredit akan lebih mudah digunakan dan dialokasikan apabila diperoleh oleh satu grup perusahaan, serta memudahkan komunikasi dan konsolidasi kepentingan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : fks multi agro aisa