Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 25 Agustus 2022

10:30 WIB

IHSG Menguat Terbatas

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas, Andri Zakarias Siregar mengatakan, indeks berpeluang mengalami kenaikan relatif terbatas dari candle higher high dan selama di atas 7.154.

“Trend bullish, selama di atas 7.021. IHSG closing diatas 5 day MA (7.164). Indikator MACD bullish, stochastic mendekati oversold, masih dalam pola bullish channel, candle bullish 3 outside out. Selama di atas support 7.064, IHSG masih berpeluang bullish, target 7.070 (DONE), 7.130 (DONE)- 7.175 (DONE) - 7.218 (DONE)/7.258. Dominan power Buy. Range breakout berada di 7.021 - 7.258,” jelas Andri dalam riset nya, Kamis (25/8).