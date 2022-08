Borong Saham ARKO Rp279, UNTR Catat Potensi Cuan 140 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen energi terbarukan, PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO) melaporkan terjadi perubahan pemegang saham dengan penjualan 21,61 persen saham oleh ACEI Singapore kepada PT Energia Prima Nusantara (EPN) yang merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).

President Director Arkora Hydro Aldo Artoko menjelaskan transaksi jual beli saham tersebut dirampungkan pada 18 Agustus 2022.

ACEI melepas saham sebanyak 632.801.893 lembar saham setara 21,61 persen dari keseluruhan kepemilikannya sebanyak 31,68 persen.

Baca Juga : Saham United Tractors (UNTR) dan ARKO Merosot Pasca Akuisisi

Penjualan saham tersebut dengan harga transaksi sebesar 279 per lembar saham seperti dikutip dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/8/2022). Dengan demikian, UNTR sebagai pembeli merogoh kocek mencapai Rp176,55 miliar.

Adapun, pasca transaksi, kepemilikan saham ACEI di ARKO menjadi 10,07 persen. Sedangkan, UNTR melalui EPN memegang saham secara langsung dan tidak langsung sebanyak 31,49 persen.

Menariknya, dari tanggal transaksi pada 18 Agustus 2022 tersebut, harga saham ARKO telah melejit seiring kabar akuisisi tersebut.

Baca Juga : Kisi-kisi EBT Incaran Grup Astra UNTR Usai Borong Saham ARKO

Dengan harga pembelian saham sebesar 279 per saham, UNTR mencatatkan unrealized gain dari transaksi tersebut hingga 140,14 persen. Alasannya, harga saham ARKO per 22 Agustus 2022 telah mencapai 670 per lembar saham.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara K Loebis menyatakan, UNTR telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembelian saham ARKO yang dimiliki ACEI Singapore Singapore Holding Private Ltd melalui EPN per 18 Agustus 2022.

“Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 seluruh persyaratan pendahuluan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau CSPA telah terpenuhi, dan EPN telah melakukan pembayaran kepada ACEI,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (19/8/2022).

Baca Juga : Ini Alasan Grup Astra UNTR Investasi di Arkora Hydro (ARKO)

Penandatangan perjanjian jual beli telah dilakukan pada Kamis, (4/8/2022) antara perusahaan terkendali milik UNTR yaitu EPN yang membeli 632.801.893 lembar saham atau setara 21,61 persen saham ARKO yang dimiliki ACEI .

Dengan demikian, total saham ARKO yang digenggam EPN secara langsung dan tidak langsung mencapai 922.173.893 saham, atau setara 31,49 persen.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama Arkora Hydro Aldo Henry Artoko mengatakan telah menerima informasi dari ACEI terkait CSPA antara EPN dan ACEI Singapore selaku penjual untuk menambah kepemilikan saham ARKO.

“Transaksi penambahan kepemilikan saham di ARKO dilakukan Grup Astra melalui anak perusahaannya, yaitu UNTR. Total nilai transaksi pembelian mencapai Rp176,5 miliar, sehingga total kepemilikan Grup Astra melalui UNTR di ARKO bertambah menjadi sebesar 31,49 persen,” katanya, Senin (8/8/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :