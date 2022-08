Belanja di Tokopedia Kena Rp1.000, Kinerja GOTO Bakal Melejit?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Platform e-commerce PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Tokopedia mengenakan tarif Rp1.000 setiap transaksi produk fisik melalui situs maupun aplikasi Tokopedia.

Lantas, seberapa jauh take rate GOTO bakal terkerek dengan pengenaan biaya transaksi ini?

Analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy mengatakan, pengenaan biaya tambahan seperti biaya transaksi atau biaya platform memang ditujukan salah satunya untuk meningkatkan take rate dari bisnis e-commerce atau on-demand.

"Kami percaya dengan berbagai tambahan value added service dari Gojek maupun Tokopedia itu bisa membantu menaikkan take rate mereka," ujar Jimmy, dihubungi Kamis (4/8/2022).

Meski demikian, Jimmy melihat pengenaan biaya transaksi ke pelanggan ini tidak akan berdampak terlalu signifikan untuk mengerek take rate Tokopedia dan GOTO. Menurutnya, take rate yang signifikan akan didapatkan Tokopedia dari kenaikan komisi dari para merchant atau penjual di Tokopedia beberapa waktu yang lalu.

Dengan faktor di atas, Jimmy memperkirakan gross take rate Tokopedia akan meningkat ke angka 3 persen, dengan gross take rate di segmen on-demand menjadi 21 persen di akhir tahun.

Sebagai informasi, di akhir 2021 Tokopedia membukukan gross take rate sebesar 1,9 persen dan net take rate sebesar 0,9 persen. Sementara itu, Gojek membukukan gross take rate sebesar 20,4 persen dan net take rate 4,1 persen.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Muhammad Farras Farhan dalam riset terakhirnya melihat terlepas dari potensi pertumbuhannya yang besar, GOTO dihadapkan pada masalah take rate yang rendah, terutama dari Tokopedia dan GoTo Financial.

"Dalam pandangan kami, akan sulit bagi Tokopedia untuk meningkatkan take rate tanpa dampak negatif bagi pengguna dan merchant, yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan GTV," tulis Farras.

Terkait GoTo Financial, Samuel Sekuritas menilai layanannya yang masih terbatas pada pembayaran digital yang belum menjangkau seluruh masyarakat, serta belum adanya integrasi yang menyeluruh dengan penyedia layanan keuangan lainnya seperti bank, menjadi masalah utama dalam meningkatkan take rate-nya.

Adapun Samuel Sekuritas merekomendasikan hold untuk saham GOTO, dengan target price (TP) Rp420.

