Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Juli 2022

The Fed Diperkirakan Menaikkan Suku Bunga

Mengutip dari Antara The Fed diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga yang cukup besar lagi ketika mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu.

Di sisi data, indeks kepercayaan konsumen AS turun menjadi 95,7 pada Juli, level terendah sejak Februari 2021, di tengah pandangan ekonomi yang redup di tengah inflasi yang terus-menerus tinggi, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan pada Selasa (26/7).