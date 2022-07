Jaya Property (JRPT) Buyback Saham Rp100 Miliar, Intip Realisasinya

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten properti Grup Jaya, PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) melaporkan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan total dana Rp100 miliar.

Per 11 Juli 2022, JRPT telah merealisasikan buyback saham Rp19,96 miliar. Dengan demikian, perseroan masih akan melakukan buyback saham sekitar Rp80 miliar.

Mengutip keterbukaan informasi yang disiarkan perseroan, Rabu (13/7/2022), emiten berkode JRPT ini menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk pembelian kembali sebanyak-banyaknya 208.300.000 lembar saham setara 1,576 persen dari total jumlah modal.

"Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, pembelian kembali saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah tanggal penyampaian keterbukaan informasi ini," ungkap manajemen, Rabu (13/7/2022).

Lebih lanjut, aksi buyback ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan berkesinambungan di masa mendangan yang menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan Jaya Real Property. Tujuan buyback ini salah satunya menjaga stabilitas laba per lembar saham yang menjadi lebih tinggi.

Selain itu, buyback juga dilakukan karena kondisi makro ekonomi dan fluktuasi harga saham di Bursa Efek Indonesia.

Baca Juga : Jaya Real Property Bangun Hunian TOD, Sambut Wajah Baru Stasiun Pondok Ranji

Sesuai aturan, buyback bakal dilaksanakan dengan ketentuan harga paling tinggi setara harga rata-rata penutupan perdagangan harian selama 90 hari terakhir sebelum aksi buyback dilakukan.

"Perseroan mencatat laba bersih per saham per tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp13,32. Proforma laba bersih per saham apabila pembelian kembali saham dilaksanakan menjadi sebesar Rp13,53," tambah keterbukaan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :