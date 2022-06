Ikuti Wall Street IHSG Rawan Koreksi, Cek Saham Jagoan MNC Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan koreksi pada perdagangan Jumat (17/6/2022). Sejumlah saham direkomendasikan.

Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 15.00 WIB kemarin, IHSG parkir pada posisi 7.050,32 atau menguat 0,62 persen. Sepanjang hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.025-7.138.

Tercatat, 326 saham menguat, 206 saham melemah dan 154 saham bergerak ditempat. Investor asing tercatat membukukan aksi net foreign buy Rp391 miliar.

MNC Sekuritas memperkirakan ditutupnya IHSG menguat 0,6% ke level 7.050 masih sejalan dengan tren koreksinya.

"Selama IHSG belum mampu break dari level resistance di 7.257, maka kami memperkirakan penguatan ini merupakan bagian dari fase koreksinya untuk membentuk wave [b] ke rentang 6,786-6,870 dan koreksi ini akan lebih terkonfirmasi apabila IHSG break support di 6,924," jelas Tim Riset MNC Sekuritas, Jumat (17/6/2022).

Namun demikian, dapat diperhatikan adanya gap yang berada di rentang 7.160-7.174 sebagai target penguatan sementara IHSG.

Adapun, level support IHSG terjadi pada 6.924 dan 6.800, sedangkan resistance pada 7.174 dan 7.257. Berikut rekomendasi saham MNC Sekuritas.

AGII - Spec Buy (1,965)

AGII ditutup menguat 0,8% ke level 1,965 pada perdagangan kemarin (16/6), pergerakan AGII pun masih berada di atas MA60-nya. MNC Sekuritas memperkirakan, selama AGII masih bergerak di atas 1,920 sebagai supportnya, maka AGII sudah berada di akhir wave [ii] dari wave 3. Hal tersebut berarti, pergerakan AGII berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 1,935-1,965

Target Price: 2,100, 2,360

Stoploss: below 1,920

BBCA - Buy on Weakness (7,575)

BBCA ditutup menguat 3,4% ke level 7,575 pada perdagangan kemarin, pergerakan BBCA pun menembus cluster MA20 dan MA200 serta diiringi dengan peningkatan volume beli. MBC Sekuritas memperkirakan, posisi BBCA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [y] dari wave X, sehingga pergerakan BBCA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 7,425-7,525

Target Price: 7,650, 7,775

Stoploss: below 7,300

ELSA - Buy on Weakness (322)

ELSA ditutup menguat 3,2% ke level 322 pada perdagangan kemarin (16/6). Diperkirakan, selama ELSA masih sanggup bergerak di atas 306 sebagai supportnya, maka posisi ELSA saat ini kami perkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 316-322

Target Price: 340, 350

Stoploss: below 306

INDF - Spec Buy (6,800)

INDF ditutup flat di level 6,800 pada perdagangan kemarin (16/6). Selama INDF tidak terkoreksi ke bawah 6,625 sebagai supportnya, maka diperkirakan saat ini posisi INDF sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iii]. Hal ini berarti, INDF masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 6,725-6,800

Target Price: 7,000, 7,125

Stoploss: below 6,625



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

