Kurs Jual Beli di Bank BRI dan Bank BNI Hari Ini, Selasa 28 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang garuda diprediksi kembali terapresiasi pada Selasa (28/4/2020) seiring dengan berkurangnya penambahan kasus Covid-19 di sejumlah negara utama. Lantas, bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI?



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Selasa (28/4/2020) pukul 09.35 WIB sebesar Rp15.350 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.580 per dolar AS.



Sementara itu, untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.330 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.600 per dolar.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Selasa (28/4/2020) pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS untuk bank notes sebesar Rp15.175 per dolar dan harga jual sebesar Rp15.675 per dolar.



Sementara itu, pukul 09.20, berdasarkan special rates, Bank BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.304 dan harga jual sebesar Rp15.604.



Berdasarkan catatan Bisnis, pukul 9.12 WIB, mata uang rupiah melemah 0,29 persen atau 45 poin menjadi Rp15.430 per dolar AS.



Adapun, indeks dolar AS menguat 0,06 persen ke level 100,16.



Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI, Selasa(28/4/2020) :



Kurs Dolar AS Bank BRI KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.320 15.610 E Rate 15.350 15.580 Bank Notes 15.330 15.600 Kurs Dolar AS Bank BNI KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.175 15.675 Special Rate 15.304 15.604 Bank Notes 15.175 15.675

