Ini Kurs Jual Beli di Bank BRI dan Bank BNI, 27 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah masih akan bergerak fluktuatif cenderung menguat pada pekan ini seiring dengan tarik menarik sentimen positif dan negatif pada perdagangan hari ini, Senin (27/4/2020).

Lantas, bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI?



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Senin (27/4/2020) pukul 09.35 WIB sebesar Rp15.365 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.635 per dolar AS.



Sementara itu, untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.345 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.655 per dolar.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Senin (27/4/2020) pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS untuk bank notes sebesar Rp15.250 per dolar dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar.



Sementara itu, pukul 09.20, berdasarkan special rates, Bank BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.374 dan harga jual sebesar Rp15.674.



Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 55 poin atua 0,36 persen ke level Rp15.455 per dolar AS pagi ini.



Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,211 poin atau 0,21 persen ke level US$100,169 pada pukul 08.52 WIB.



Berikut Kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank BNI, Senin (27/4/2020) :





Kurs Dolar AS Bank BRI

KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.335 15.665 E Rate 15.365 15.635 Bank Notes 15.345 15.655 Kurs Dolar AS Bank BNI

KURS Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.250 15.750 Special Rate 15.374 15.674 Bank Notes 15.250 15.750

