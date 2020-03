MNC Sekuritas: Buy on Weakness WSKT, BMRI, ITMG

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness (BOW) terhadap saham WSKT, BMRI, dan ITMG pada perdagangan Senin (9/6/2020).

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menuliskan pada Jumat lalu (6/3), IHSG membuka gap down dan ditutup terkoreksi 2,5 persen ke level 5.498. Selama IHSG tidak terkoreksi melebihi 5.288, maka IHSG diperkirakan masih membentuk wave (b) dari wave [iv] (skenario biru).

Selanjutnya, setelah terkonfirmasi menyelesaikan wave (b), maka pergerakan IHSG berpotensi menguat ke arah 5.750-5.850 untuk membentuk wave (c) dari wave [iv]. Level support 5.450, 5.400, sedangkan resistan 5.550, 5.700.

Berikut ulasan saham pilihan MNC Sekuritas pada hari ini.

WSKT - Buy on Weakness (975)Selama tidak terkoreksi dibawah 890, maka kami perkirakan pergerakan WSKT masih merupakan bagian dari wave (4). Dimana WSKT masih berpeluang menguat kembali di atas level 1,000.Buy on Weakness: 930-965Target Price: 1,200, 1,400Stoploss: below 890

BMRI - Buy on Weakness (7,250)Pergerakan BMRI kemarin (6/9), tertahan oleh MA5 dan muncul tekanan jual, dimana kami memperkirakan posisi BMRI saat ini sedang berada pada awal wave [b] dari wave B. Koreksi BMRI diperkirakan masih akan berlanjut untuk membentuk dan mengkonfirmasi wave [b].Buy on Weakness: 6,925-7,100Target Price: 7,600, 7,800Stoploss: below 6,550

ITMG - Buy on Weakness (10,425)Koreksi ITMG sempat tertahan oleh fibo 61.8, namun kami perkirakan koreksi ITMG belum terkonfirmasi selesai untuk membentuk wave 2. Setelah terkonfirmasi, maka ITMG akan berpeluang menguat kembali untuk membentuk wave 3. Skenario ini berlaku selama ITMG tidak terkoreksi melebihi 9,800.Buy on Weakness: 10,125-10,400Target Price: 11,700, 12,150Stoploss: below 9,800

TLKM - Sell on Strength (3,750)Pergerakan TLKM kemarin (6/3) tertahan oleh MA5 dan MA60, akan tetapi kami perkirakan TLKM masih berpotensi melanjutkan koreksinya untuk membentuk wave B. Adapun koreksi TLKM kami perkirakan berada pada area 3,610 dan 3,550.Sell on Strength: 3,750-3,800

Ada saldo Go-Pay sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!