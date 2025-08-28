IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

IHSG dibuka menguat mendekati level 8.000 pada hari ini, Kamis (28/7/2025) didorong penguatan saham ASII, DSSA hingga TLKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat dekati level 8.000 pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). Penguatan indeks sejalan dengan kenaikan saham big caps ASII, DSSA, TLKM dan BBNI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG meningkat 0,43% atau 34,12 poin menuju posisi 7.970,29 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 7.941,93 dan sempat ke posisi tertingginya di 7.972,12.

Tercatat, sebanyak 287 saham menguat, 130 saham terkoreksi, dan 193 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp14.439 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT Astra International Tbk. (ASII) dengan kenaikan 1,82% menjadi Rp5.600, dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menguat sebesar 1,53% menjadi Rp96.450 per saham.

Saham emiten BUMN yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga naik 0,95% ke Rp3.200 dan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,67% menjadi Rp4.480.

Di sisi lain, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mencatatkan penurunan sebesar 2,55% menjadi Rp9.550 dan saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mencatat pelemahan 0,33% menuju Rp15.050 per saham.

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top gainers hari ini meliputi saham PT OBM Drilchem Tbk. (OBMD) yang naik 24,80% ke Rp312 dan saham PT Ketrosden Triasmitra Tbk. (KETR) meningkat 24,39% ke Rp510.

Adapun saham dengan penurunan paling besar atau top losers dihuni oleh PT MPX Logistics International Tbk. (MPXL) yang turun 6,08% menjadi Rp139, dan saham PT Lenox Pasifik Investama Tbk. (LPPS) kembali turun sebesar 5,32%.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan bahwa secara teknikal indikator MACD mencatat death cross dan Stochastic RSI di area pivot. Menandakan pergerakan IHSG cenderung terbatas dan bergerak mendatar.

“Diperkirakan IHSG masih akan cenderung bergerak sideways pada kisaran 7.850 hingga 7.970,” ujarnya dalam publikasi riset harian, Kamis (28/8/2025).

Phintraco memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di level support 7.800 dan resistance 7.970, dengan pivot di 7.950. Ini memberikan ruang manuver terbatas bagi IHSG untuk melewati level psikologis 8.000 dalam waktu dekat.

Secara makro, perhatian investor kini tertuju pada rilis data Economic Sentiment Zona Euro Agustus yang diperkirakan naik tipis ke 96 dari 95,8 pada Juli.

Dari Amerika Serikat, data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 diproyeksikan tumbuh 3,1% QoQ atau membaik dari kontraksi 0,5% QoQ pada kuartal pertama.

Saham pilihan untuk hari ini mencakup mencakup PT Harum Energy Tbk. (HRUM), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.